Yarışta korkunç kaza: 2 at öldü, 3 jokey yaralandı

Son dönüşte orta kulvarda koşan at ve jokeyi düştü. Arkasında koşan 3 atın da düşmesi üzerine 3 jokey yaralandı. Yaralanan 2 ata ötenazi yapılmak zorunda kalındı.





Sha Tin Hipodromu'nda düzenlenen Hong Kong Uluslararası Koşusu sırasında korkunç bir kaza yaşandı.





Son viraj dönülürken orta kulvardan dönen Amazing Star isimli at, jokeyi Lyle Hewitson ile birden yere düştü.





Kazada yaralanan 2 ata ötenazi yapıldı





Arkasından koşan Lucky Patch ve jokey Zac Purton da kazadan kaçamayıp yere yuvarlandı. Yere düşen atlara, arkadan koşan atların da çarpması sonucu yaşanan kazada dört jokey yaralandı.





Jokeyler hastaneye kaldırıldı, hepsinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazada yaralan iki atın iyileşmesi beklenirken, iki ata ise ötenazi yapıldı.



