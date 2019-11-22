Yaşa takılanlara yok, vekillere var

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) taleplerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “bütçeye yük oluşturacağı” yönünde açıklamalar gelirken, Meclis şimdi, eski milletvekillerinin yakınlarının “usule aykırı sağlık harcamalarının karşılanması” için adım atmaya hazırlanıyor. İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen 95 maddelik yasa teklifinde, eski milletvekillerine çıkarılan borçların silinmesine yol açacak düzenleme için TBMM Başkanlık Divanı’na yetki veriliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre AKP’nin ağırlıklı olarak İçişleri ve Emniyet ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı 95 maddelik yasa teklifinden eski milletvekillerine “kıyak” çıktı. TBMM İçişleri Komisyonu’nda sunum yapan teklif sahibi AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik, dikkati çeken bir açıklama yaptı. Teklifle, 3671 sayılı TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Yasa’nın “milletvekillerinin özlük haklarını” düzenleyen 4. maddesine ekleme yapıldığını belirten Çelik, mevcut yasa ve yönetmelikle milletvekilinin eşi ile anne ve babasının milletvekili üzerinden tedavi hakkında yararlanabilmesi için “bakmakla yükümlülük şartının getirildiğini” vurguladı.





Getirilecek düzeneme ile “uygulamadaki sorunların çözümünün amaçlandığını” söyleyen Çelik, “Bazı sağlık giderleri için hastanelerce talep edilen ücret farkının kaldırılması için tedavi giderlerinin ‘tamamının’ kurumca ödenmesi öngörülmektedir” dedi.





İçişleri Bakanlığı, kamudaki araçlarda “çakar lamba” kullanımını yasaklamıştı. Ancak teklif ile bu yasak “eski milletvekilleri için” geçerli olmayacak. Teklifte ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle belirlenen “trafikte geçiş üstünlüğü” hakkından eski milletvekillerinin de yararlanması sağlanacak.