Yasak gelmeden bir gün önce kim var kim yok işten çıkardı

Tartışmalı TOGO kuleleri inşaatının mühürlenmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile davalık olan Sinan Aygün, TOGO kulelerindeki ofisinde çalışan sekreter, yardımcı personel ve muhasebecisinin de aralarından bulunduğu 10 kişinin iş akitlerini feshetti.





Sözcü’den Başak Kaya’nın haberi şöyle: Aygün, TOGO kuleleri tartışması sonrasında CHP’den istifa etmişti. AKP’nin hazırladığı ve TBMM’ye sunmayı planladığı torba yasa teklifi taslağına göre işverenler 3 ay boyunca işçi çıkaramayacak.





Yasa tasarısı için yürürlük maddesi taslağın kamuoyuna sızdığı güne, yani 8 Nisan 2020 veya daha önceki bir tarihe çekilmemesi halinde patronların şimdiden işçi çıkarma yarışına girmelerinden endişe ediliyordu. Yasa tasarısının gündeme geldiği ilk günden itibaren işten çıkarmaların başlaması, bu konudaki endişeleri haklı çıkardı.





DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, dün yaptığı açıklamada hazırlanan tasarının işçileri korumaktan uzak olduğuna dikkat çekerek tasarının bu haliyle işçileri ücretsiz izine mahkum ettiğini belirtmişti.





Hazırlanan yasa tasarısına destek veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklığıoğlu dün sivil toplum örgütleriyle birlikte “Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde” başlıklı bir bildiri yayınladı. Bildiri yayınlandığı gün ATO eski Başkanı Aygün ise personelini işten çıkardı.