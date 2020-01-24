Yavaş'tan Gökçek'e: İşine son verildiğinin farkında değil

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Mansur Yavaş karşısında hezimete uğrayan Melih Gökçek'in her fırsatta "Karşıma çıksın. İstediği televizyon kanalında tartışalım." sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan ironik bir cevap geldi.





YAVAŞ: RUH SAĞLIĞI AÇISINDAN TORUNLARINI SEVMESİNİ TAVSİYE EDERİM





Yavaş, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın Hürriyet gazetesinin Ankara temsilcisi Hande Fırat'a verdiği mülakatta, selefi Melih Gökçek'e "torunlarını sevsin" tavsiyesinde bulundu.





Yavaş, Gökçek için, “O belediye başkanlığı mesleğinden atıldığının, işine son verildiğinin farkında değil. Ben onun ruh sağlığı açısından torun sevmekle ilgilenmesini tavsiye ediyorum.” dedi.





"HANGİ SIFATLA BENİM KARŞIMA ÇIKACAK?"







Yavaş, Gökçek'in televizyon ekranlarında tartışma teklifine de cevap verdi: “Onun benimle televizyona çıkması için artık bir sıfatının olması lazım. Benimle televizyona çıkmak isteyen herkesle televizyona çıkacak hâlim yok.”





Yavaş şöyle devam etti: “Benim Melih Gökçek’e karşı bir siyasi sorumluluğum yok. Benden hesap soracak hâli de yok. Ancak kendisinden bizim hesap soracak hâlimiz var.”