Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş'tan Gökçek'e: İşine son verildiğinin farkında değil /24 Ocak 2020 12:03

Yavaş'tan Gökçek'e: İşine son verildiğinin farkında değil

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, selefi Melih Gökçek için “O belediye başkanlığı mesleğinden atıldığının, işine son verildiğinin farkında değil. Ben onun ruh sağlığı açısından torun sevmekle ilgilenmesini tavsiye ediyorum.” dedi.

SHABER3.COM

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Mansur Yavaş karşısında hezimete uğrayan Melih Gökçek'in her fırsatta "Karşıma çıksın. İstediği televizyon kanalında tartışalım." sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan ironik bir cevap geldi. 

YAVAŞ: RUH SAĞLIĞI AÇISINDAN TORUNLARINI SEVMESİNİ TAVSİYE EDERİM

Yavaş, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın Hürriyet gazetesinin Ankara temsilcisi Hande Fırat'a verdiği mülakatta, selefi Melih Gökçek'e "torunlarını sevsin" tavsiyesinde bulundu. 

Yavaş, Gökçek için, “O belediye başkanlığı mesleğinden atıldığının, işine son verildiğinin farkında değil. Ben onun ruh sağlığı açısından torun sevmekle ilgilenmesini tavsiye ediyorum.” dedi.

"HANGİ SIFATLA BENİM KARŞIMA ÇIKACAK?"

Yavaş, Gökçek'in televizyon ekranlarında tartışma teklifine de cevap verdi: “Onun benimle televizyona çıkması için artık bir sıfatının olması lazım. Benimle televizyona çıkmak isteyen herkesle televizyona çıkacak hâlim yok.” 

Yavaş şöyle devam etti: “Benim Melih Gökçek’e karşı bir siyasi sorumluluğum yok. Benden hesap soracak hâli de yok. Ancak kendisinden bizim hesap soracak hâlimiz var.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yavaş'tan Gökçek'e: İşine son verildiğinin farkında değil Sonraki Haber >>

İtalya'da aşırı sağcı eski bakandan provokasyon

İtalya'da aşırı sağcı eski bakandan provokasyon

Kamyon neredeyse düşen bir kızı eziyor

Kamyon neredeyse düşen bir kızı eziyor

İsrail'da patlama

İsrail'da patlama

İdlib'te atılan bomba görüntülendi

İdlib'te atılan bomba görüntülendi

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslan çocuğu kaptı

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslan çocuğu kaptı

Şehri deniz köpüğü bastı!

Şehri deniz köpüğü bastı!

Oğlu güreşte yenilince, Baba sahaya daldı

Oğlu güreşte yenilince, Baba sahaya daldı

Erkekler, Kadınlar vagonuna binerse

Erkekler, Kadınlar vagonuna binerse

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Film sahnesi değil, gerçek!

Film sahnesi değil, gerçek!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:12:59