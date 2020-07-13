Yayıncılar Birliği'nden 'sansür' tepkisi

Türkiye Yayıncılar Birliği, Bebekler Nereden Gelir kitabı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın muzır neşriyat ilan edilmesine tepki göstererek bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, Mikado Yayınları tarafından çevrilerek ‘Neden? Niçin? Nasıl’ serisinden Bebekler Nereden Gelir adıyla yayımlanan kitabın konunun uzmanlarına danışılarak ve titizlikle hazırlandığı belirtildi.







Yayıncılar Birliği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:





“Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Almanya’nın önde gelen bir yayın grubu olan Ravensburger’un Almanya’da 350 bin kopya sattığı, 10 dile telif hakları satışını yaptığı, çocukları koruma ve bilgilendirmeyi amaçlayan ve ödüller almış olan, dilimize 2016 yılında Mikado Yayınları tarafından çevrilerek Neden? Niçin? Nasıl? serisinden Bebekler Nereden Gelir adıyla yayımlanan kitabı incelemiş ve ‘küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna’ karar vermiş! Konunun uzmanlarına danışılarak ve titizlikle hazırlanmış kitap hakkında, CİMER’e yapılan iki ayrı şikâyet üzerine iddianame düzenlenerek dava açılması yanlışlığının yanı sıra; mahkeme tarafından görüşü istenilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı atanmış beş birim amirinden oluşan kurul tarafından değerlendirilip sansürlenmesi vahimdir.





Kitabın 2018 yılında sosyal medyada ve basında eleştirilere maruz kalması üzerine yayınevinin kitabı dağıtımdan çekmesi, yayıncıların üzerinde yaratılan otosansüre işaret etmekte ve ülkemiz ve kültürel çeşitliliğimiz için de son derece olumsuz bir durum yaratmaktadır.





İfade özgürlüğü demokratik toplumun temelini oluşturan ana unsurlardan; toplumun ilerlemesi ve bireyin gelişmesi için gereken temel şartlardan biridir ve vazgeçilmezdir. Demokratik toplum ilkesi de ifade özgürlüğünün korunmasını, zedelenmemesini gerektirir. Muzır neşriyat kararları yayıncılığımızı sansür ve otosansürün kıskacına sokmakta ve kültür dünyamızı çoraklaştırmaktadır. Ülkemizde gerçekleşen ve yayımlama özgürlüğü ile çelişen bu ve benzeri ihlalleri kaygıyla takipte olduğumuzu kamuoyunun dikkatine sunarız.”