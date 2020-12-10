Yediemin parkından 54 araba çalındı!

İstanbul Pendik'te Ercan Güney'in arabası trafik ekipleri tarafından sorgulandıktan sonra Pendik Yediemin Otoparkı'na çekildi.





48 gün sonra ödeyeceği tutar ile birlikte arabasını almaya gelen Ercan Güney ise otomobilinin çalındığını öğrendi.







Habertürk'ün haberine göre içlerinde otopark sahibinin de bulunduğu 6 şüphelinin delil bırakmamak adına güvenlik kamerasını söktükten sonra 54 aracı TIR'a yükleyip Tuzla’daki depoya gönderdiği belirtildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğerlerine ev hapsi cezası verildi.







“ARABAMIN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"





Arabası çalınanlardan 56 kişiden biri olan Ercan Güney, “Bana arabamın çalındığını söylediklerinde önce şaka zannettim. Yediemin otoparkından arabasının çalınacağı kimsenin aklına gelmez. Şu an aracımın nerede olduğunu bilmiyorum.” dedi.

