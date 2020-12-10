Samanyolu Haber /Gündem / Samsunspor 2'nci Başkanı Erkanat, Korona'dan öldü /10 Aralık 2020 12:20

Samsunspor 2'nci Başkanı Erkanat, Korona'dan öldü

1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'un 2'nci başkanı Mustafa Erkanat, Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'un ikinci başkanı Mustafa Erkanat, Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1962'de Samsun'da doğan Mustafa Erkanat, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu. 1984'te Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınarak 2005 yılına kadar Foodmaker Inc.'de çeşitli yönetici pozisyonlarında çalıştı. 

2005 yılında genel koordinatör olarak Yıldırım Şirketler Grubu'na katılan Mustafa Erkanat, Yıldırım Şirketler Grubu'nun icra kurulu üyeliği görevini ifa ediyordu. 

Erkanat, Yılport Samsunspor'da 2'nci başkanlık görevini yürütüyordu.
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