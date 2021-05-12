Samanyolu Haber /Gündem / "Yekta'yı görevden alırsan anne babası üzülür, ben de üzülürüm" /12 Mayıs 2021 15:19

"Yekta'yı görevden alırsan anne babası üzülür, ben de üzülürüm"

Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, görev yaptığı tarihte yardımcısı olan Yekta Saraç’ı yetersiz olması sebebiyle görevden almak istediğini, ancak Erdoğan’ın karşı çıktığını anlattı: "Yekta'yı görevden alırsanız çok muhterem babası ve annesi üzülür, ben de üzülürüm."

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Eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan yeni kitabında görev yaptığı tarihte yardımcısı olan YÖK Başkanı Yekta Saraç’ı yetersiz olması nedeniyle görevden almak istediğini, ancak dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın buna karşı çıktığını belirtti.

Özcan, “Başörtüsü Ve Katsayı Sorunları Nasıl çözüldü, YÖK Anıları” ismiyle yayımladığı kitabında, o tarihte yardımcısı olan YÖK Başkanı Yekta Saraç’ı, ‘Başbakanın kulağı’ gibi çalışması ve yetersiz olması sebebiyle görevden almak istediğini ancak Erdoğan’ın “Yekta’yı görevden alırsanız çok muhterem babası ve annesi üzülür, ben de üzülürüm.” demesi üzerine vazgeçtiğini kaydetti.

Özcan, “Yekta hocanın iş yapmadığını, kimse tarafından sevilmediğini söyledim. Cevabı şoke ediciydi: “Ben Yekta’nın hiç dostu olmadığını biliyorum…”

“ATAMALAR LİYAKATE GÖRE DEĞİL SADAKATE GÖRE”

Sözcü’den Veli Toprak’ın aktardığına göre, Başbakanın liyakatten ne kadar uzak olduğunu düşündüğünü anlatan Özcan, günümüzde, rektör atamalarının liyakate göre değil, sadakate göre yapıldığını da belirtti. Göreve atanmadan önce dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve o tarihte Başbakan olan Erdoğan ile tanışıklığı olmadığını da açıkladı.

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