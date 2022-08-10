Yemeğinizin ‘karbon ayak izi’ni hiç merak ettiniz mi?

Dünyada küresel ısınmaya karşı sera gazı salımının düşürülmesi için özel ve kamu sektöründe alınan önlemler giderek artarken, besin tüketimi sırasında karbondioksit miktarının düşürülmesi daha fazla gündeme gelmeye başladı.

Ülkenin güney batısındaki Bristol şehrinde bulunan vejetaryen restoran ayrıca yemeklerin karbon ayak izi (carbon footprint) oranları ile menüde servis edilmeyen yemeklerin ortaya çıkardığı karbondioksit miktarını da açıklayıcı bilgi olarak paylaşıyor.Karbon ayak izi, insan faaliyetlerinin doğada meydana getirdiği karbondioksit miktarının ölçüsü olarak biliniyor.Menüde bir bifteğin, buna tekabül eden vejetaryen bir yemeğe oranla 10 misli daha fazla karbondioksit içerdiği bilgisi ise müşterileri şaşırtıyor. 37 yaşındaki Enyioma Anomelechi, menüye bakıp sadece bir hamburgerin üç kilo karbondioksite yol açtığını görünce, “buna hayatta inanamazdım” diyerek tepkisini dile getirdi.Çevreci restoranda hazılrnan yemeklerden yoğurt soslu havuç ve pancar pakora yemeği doğada 16 gram karbondioksite yol açarken, miso ve acı harisa soslu patlıcanlar, tabule ve zaatar tost ile 675 gram karbondioksit salımına yol açıyor.İngiltere’de vegan tüketimi destekleyen Viva isimli hayır kuruluşunun öncülük ettiği kampanyaya destek veren restoranın müdürü Liam Stock, menüye karbon ayak izi oranı koyulması konusunda, "Ne yaptığımızı görme, kendimizi anlama ve geliştirmenin bir yolu olarak bu adımı attık” dedi. İngiltere’de hükümetin derlediği verilere göre, bir kişi yılda 10 ton karbondioksit tüketimine katkıda bulunuyor.İngiltere, uluslararası taahhütlere uygun olarak 2035 yılına kadar sera gazı salımını yüzde 75 düşürmeyi hedefliyor.Birleşmiş Milletler bünyesinde iklim değişikliğiyle ilgili kurulan hükümetlerarası kurum, nisan ayında karbondioksit oranının düşürülmesi için vejetaryen beslenmenin önemli olduğu uyarasında bulunmuştu.Dünyada hayvancılık sektörü, hayvanları karbondioksit emici ormanlarda otlatma yerine sürülere giderek daha fazla oranda sığır yemi ve soya bitkileri vermeyi tercih ediyor.Hayvanların ayrıca güçlü bir sera gazı olan metanı da önemli oranda saldığı biliniyor.Restoranın müdürü Liam Stock, İngiltere’deki büyük restoran zincirlerinde menüdeki yemeklerin kalorisinin mevzuata göre yer alması gerektiğini belirterek, “Artık insanlar kaloriden çok yediği yemeğin ne kadar karbon salımına neden olduğunu öğrenmek istiyor” ifadesini kullandı.Bu kampanyanın öncüsü Viva isimli kuruluşun müdürü Laura Hellwig, karbon ayak izi uygulamasının küresel ısınmayla daha iyi mücadele edebilmek için bütün lokantalara zorunluluk olarak getirilmesi gerektiği inancında.