Yemek Sepeti kuryeleri, neden Alman Konsolosluğu önünde eylem yaptı?

Yemeksepeti'ni bünyesinde bulunduran Alman menşeli Delivery Hero şirketini protesto eden kuryeler, zam oranlarının yeniden düzenlenmesini talep ederek şirket aleyhinde sloganlar attı.





Kuryelerin taleplerinin sıralandığı konuşmanın ardından VOA Türkçe’ye konuşan Nakliye-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Delivery Hero şirketinin, Avrupa ülkelerinde aynı işi yapan kuryelere çok daha yüksek maaş verildiğine dikkat çekti.



Küçükosmanoğlu, “Yemeksepeti çalışanlarının asgari ücret karşılığı çalışıyor olması demek, yoksulluğa, sefalete teslim edilmesi demektir. Delivery Hero Alman işetmesi olduğu için aynı işi yapan Yunanistan’da çalışan moto kuryelerin almış olduğu ücret 600 Euro. Türkiye’de almış oldukları ücret ise 274 Euro. Geçen sene bu ücret 363 Euro’ya denk geliyordu. Yani maaşlarında yüzde 35 düşüş var. Türkiye’nin birçok ilinde Yemeksepeti çalışanları mücadelelerini sürdürüyorlar. Sendika olarak bizler de bu mücadeleye sahip çıkıyoruz. Talep son derece açık, 5 bin 500 TL maaş istiyorlar” şeklinde konuştu.



Eyleme kızıyla birlikte gelen Yemeksepeti çalışanı Samet Çağrı, “18 gündür hiç yılmadan, usanmadan mücadelemize devam ediyoruz. Yaptıkları psikolojik baskılara rağmen onlara boyun eğmiyoruz, eğmeyeceğiz de. Direnişimizin nedeni çocuklarımızın geleceği için güzel şeyler yapmak, onlara güzel bir dünya bırakmak” diye konuştu.



“Her şeye zam gelirken bizim maaşımız neden yerinden oynamıyor?”



Uzun zamandır moto kuryelik yaptığını kaydeden Barış Yoldaş, yüksek enflasyon karşısında aldıkları maaşın değer kaybetmesinin kendilerini bu eyleme zorladığını söyledi:



“Enflasyonun yükselişi, alım gücümüzün azalması, kazandığımız paranın zamanla değer kaybetmesi bizi buralara kadar getirdi. Yılbaşında yapılan sözde zam yüzünden 18 gündür buradayız. Şu anda oturduğumuz yerde en düşük kira 2 bin 500 TL. Benzinin fiyatı belli, ekmeğin fiyatı belli, faturalara gelen zamlar belli. Her şeye bu kadar zam geliyorken bizim maaşımız neden yerinden oynamıyor?”



“Alman Ticaret Ataşeliği mektubumuzun şirket yetkililerine iletileceğini söyledi”



Eylem sonrası Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve bir Yemeksepeti çalışanı, taleplerini içeren mektubu iletmek üzere konsolosluğa kabul edildi. Küçükosmanoğlu çıkışta yaptığı açıklamada, Alman Ticaret Ataşeliği tarafından teslim alınan mektubun, Delivery Hero şirket yetkililerine iletileceği yönünde kendisine bilgi verildiğini söyledi.





Yemeksepeti işçilerinin talepleri şöyle:



1. Net 5 bin 500 TL maaş, prim ve yan haklar.

2. Haklarını arayan hiçbir işçinin ve kuryenin işten atılmaması.

3. İş kolunun derhal taşımacılığa geçirilmesi.

4. Sendikal faaliyetlerinin güvence altına alınması.