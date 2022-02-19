Biden: ‘‘Rusya Kiev’i hedef alabilir’’

VOA'nıngöre, Biden, ‘‘Rusya’nın gelecek günlerde Ukrayna’ya bir saldırı düzenleyebileceğine ve Kiev’i hedef alabileceğine inanıyoruz. Burası 2 milyon 800 bin masum vatandaşın yaşadığı bir şehir’’ diye konuştu.Biden, son günlerde Ukrayna’nın doğusunda ateşkesin defalarca ihlal edildiğine dair çok sayıda haber aldıklarını belirtti. Rusya destekli savaşçıların Donbass’ta Ukrayna’yı provoke etmek için Perşembe günü bir anaokulunun bombaladıklarını hatırlatan Biden Moskova’nın saldırıyı Ukrayna’nın üzerine yıkmaya çalıştığını ancak bunun doğru olmadığını kaydetti.Biden, Rusya’nın dezenformasyon çabalarının arttığına dikkat çekerek Moskova’nın kendi halkını Ukrayna’nın Donbass’ta büyük bir saldırıya hazırlandığına inandırmaya çalıştığını kaydetti.Biden, Ukrayna’nın Rusya ile gerilimi yükseltmek için 150 bin Rus askerinin sınırında biriktiği bir dönemi seçmesinin mantıksız olacağına da dikkat çekti.Rusya’nın ayrıca Donbass’ta bir soykırım yapıldığına dair sahte iddialar ortaya attığını söyleyen Joe Biden, tüm bunların Rusya’nın daha önce de kullandığı yöntemler olduğunu kaydetti.Biden ABD ve müttefiklerinin haftalardır Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebilmek için sahte bahaneler üreteceğini söylediklerini hatırlattı.Biden, ‘‘Rusya’nın planlarını yüksek sesle açıklıyoruz. Bunun nedeni çatışma istememiz değil. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini meşru kılacak neden bulmasını ve bu planı ilerletmesini engellemek adına elimizden geleni yapmak istiyoruz’’ diye konuştu.Biden, Rusya’nın planında ileri gitmesi durumunda kendi seçimiyle girdiği gereksiz bir savaşın sorumlusu olacağı uyarısında bulundu. ABD ve müttefiklerinin NATO topraklarını ortak güvenliğe yönelik tehditlerden korumak için hazırlıklı olduklarını belirten Biden, Rusya’nın eylemlerinin NATO ve Avrupa Birliği içinde bölünmeye neden olmadığını, bilakis birlik ve kararlılığı arttırdığını kaydetti.ABD’nin Ukrayna’ya savaşmak için asker göndermeyeceğini, ancak ülkeyi desteklemeye devam edeceğini kaydeden Biden, geçen yıl Washington’un Ukrayna’ya savunmasını güçlendirmek için rekor düzeyde güvenlik desteği sunduğunu söyledi. Biden bunlar arasında 650 milyon dolarlık füze ve cephanelik ile 500 milyon dolarlık insani yardım ve ekonomik destek olduğunu kaydetti. Bu hafta ise Ukrayna’nın ekonomik dayanıklılığını desteklemek için 1 milyar dolarlık devlet kredi garantisi sunma kararı aldıklarını belirtti.Biden, ‘‘ABD ve müttefikleri Ukrayna halkını desteklemeye devam edecek. Batı birlik halinde ve kararlı. Rusya hala diplomasiyi seçebilir. müzakere masasına oturmak için hala geç değil’’ diye konuştu.Rusya’nın dün akşam Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 24 Şubat’ta Avrupa’da görüşmesine onay verdiğini belirten Biden, ancak Moskova’nın o tarihe kadar Ukrayna’ya saldırması durumunda diplomasi kapısını kapatmış olacağını, savaşı seçerek büyük bedel ödemek zorunda kalacağını kaydetti.Biden, ‘‘Rusya’nın savaş ve diplomasi arasında bir seçeneği var’’ diye konuştu.ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Almanya’da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le ve üç Baltık ülkesinin liderleriyle görüştü. NATO içindeki birliğe işaret eden Kamala Harris, Amerika ve müttefiklerinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye karar vermesi halinde yaptırımlarla karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.“Biz diplomasiye açık olduğumuzu net bir şekilde ifade ettik. Bu noktada ciddi olduğunu göstermek için top artık Rusya’da” dedi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Daleep Singh ABD ve müttefiklerinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde uygulanacak nihai yaptırım paketi konusunda birbirine yaklaştığını söyledi.Beyaz Saray yetkilisi yaptırımların Rusya’nın dünyaya enerji tedarik etme kapasitesini azaltmayı amaçlamadığını belirtti.Singh Rusya’ya karşı başlangıçta uygulanabilecek yaptırım paketinin muhtemelen Moskova’nın SWIFT mali sisteminden çıkarılmasını kapsamayacağını kaydetti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Daleep Singh ABD'nin sert ihracat kontrolu uygulaması halinde Rusya'nın teknoloji ithalatını başka ülkelerden karşılayamayacağını söyledi.İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cuma günü yaptığı açıklamada AB’nin Rusya’ya uygulayacağı yaptırımların enerji ithalatını kapsamaması gerektiğini söylemişti.Draghi enerji sektöründe yaptırımlardan kaçınılmasının önemli olduğunu, İtalyan hükümetinin Rusya’dan ithalatın olası bir çatışmadan etkilenmesi halinde başka doğal gaz tedariği imkanlarını değerlendirdiklerini söylemişti.Beyaz Saray Ukrayna Savunma Bakanlığı ve bazı bankalara yönelik siber saldırıdan Rusya’yı sorumlu tuttu.Beyaz Saray siber güvenlik yetkilisi Anne Neuberger, siber saldırıların etkisinin sınırlı olduğunu ancak Ruslar'ın daha yıkıcı siber saldırılar için hazırlık yapmasının olası olduğunu belirtti.Washington Rusya’nın Ukrayna içinde ve yakınlarında 169 binle 190 bin arasında askeri personel yerleştirdiğini tahmin ediyor.Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki temasları sırasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve diğer dünya liderleriyle biraraya gelmesi bekleniyor.ABD Başkanı Joe Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada diplomatik çözüm için kapının hala açık olduğunu ancak hissiyatının Rusya’nın önümüzdeki günlerde Ukrayna’yı işgal edeceği yönünde olduğunu söyledi.Rus haber ajansı TASS, Ukrayna’nın doğusunda Rusya’nın desteklediği ayrılıkçıların kontrolunda bulunan Donetsk bölgesinde bir patlama meydana geldiğini bildirdi.Ayrılıkçı hükümetin yetkilileri, Donetsk merkezinde bir hükümet binası yakınlarında bir aracın infilak ettiğini belirtti. Rus Interfaks Haber Ajansı, patlamada yaralanan olmadığını aktardı.Bölgedeki çatışmalarla ilgili doğrudan tecrübesi olan bir diplomatik kaynak Reuters’a yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki son olayların, bölgedeki 2015 yılındaki savaştan bu yana en yoğun topçu ateşi olduğunu belirtti.Kaynağa göre; Cuma sabahı 600’e yakın, Perşembe günü de 100’den fazla patlama kaydedildi. Kaynak en az dört kez tank ateşi açıldığını söyledi.Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılar Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerden sivillerin tahliye edileceğini açıklamıştı. Donetsk ve Luhansk bölgelerinde milyonlarca sivilin yaşadığı tahmin ediliyor ve bu kişilerin çoğuna Rus vatandaşlığının verildiği biliniyor.Cuma günü Rusya'nın desteklediği ayrılıkçıların sivillerin sınır bölgesinden tahliye edildiğini açıkladığı görüntülere ait veri analizinde bu görüntü dosyalarının iki gün önce oluşturulduğu ortaya çıktı.Associated Press ajansının haberine göre Donetsk'teki ayrılıkçı hükümetin başındaki Deniz Pushilin Telegram'daki görüntülü açıklamasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin bölgede bir saldırı emri vereceğini iddia etmişti.Luhansk bölgesindeki ayrılıkçı hükümetin başında bulunan Leonid Pasechnik de benzer bir görüntülü açıklama paylaşmıştı.Telegram'da bir dosyanın oluşturulduğu tarihin bilgisine ulaşmak mümkün. Amerikalı yetkililer Kremlin'in başından bu yana bir işgali planladığını ileri sürerek dezenformasyon kampanyası kapsamında bu görüntüleri önceden kaydettiğini söyledi.Batı ülkeleri bölgede Perşembe günü başlayan tank ve top ateşinin ikinci günde yoğunlaştığı ve bu durumun Rusya’nın işgale zemin hazırlama çabasının bir parçası olduğu görüşünde.Batı ülkeleri Avrupa’da 1990’larda yaşanan Yugoslavya ve Çeçen savaşlarından bu yana en büyük çatışmanın patlak vermesinden korkuyor.Merkezi Viyana’da bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nezdindeki ABD temsilcisi Michael Carpenter, “Bu İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’daki en ciddi askeri seferberlik” dedi.Ukrayna Rusya’nın düzmece bir saldırı planladığını ve bundan Ukrayna’yı sorumlu tutacağını söyledi.Almanya’da Münih Güvenlik Konferansı’nda Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’le birlikte katıldığı oturumda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sınır bölgesinde son 24-48 saatte yaşanan gelişmelerin Rusya’nın provokasyon yaratma çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.Blinken, Rus birliklerin çekilmediğini, aksine sınır bölgesine takviye güç gönderdiğini söyledi.