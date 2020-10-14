Samanyolu Haber /Dünya / Yeni ankete göre tarihi fark açıldı /14 Ekim 2020 11:54

Yeni ankete göre tarihi fark açıldı

ABD'de başkanlık yarışında kampanya süreci son düzlüğe girerken, yeni bir ankete göre Demokrat aday Joe Biden'ın mevcut Başkan Donald Trump'a 17 puan üstünlüğü bulunuyor.

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Opinium Araştırma ve The Guardian tarafından yapılan araştırmaya göre ulusal çapta yapılan ankete katılanların yüzde 57'si Biden'a oy vereceklerini söylerken, Trump'a destek yüzde 40'ta kaldı.

T24 sitesinde yer alan habere göre yüzde 17'lik fark şu ana kadar 3 Kasım seçimleri için yapılan anketlerde görülen en büyük fark oldu. Daha önceki en büyük fark CNN'in bu ay başında yaptığı ankette yine Biden lehine çıkan 57-41'lik sonuçtu. 

Yüzde 17'lik fark, Ronald Reagan'ın 1984 yılı seçimlerindeki anket sonuçlarıyla kıyaslandı. Reagan bu seçimi sandıktan tulum çıkararak kazanmıştı.

Öte yandan 1988 seçimlerinin Temmuz anketlerinde Demokrat aday Michael Dukakis rakibi George HW Bush'un 17 puan önündeydi. Ancak Bush seçime giden aylarda bu farkı kapayarak başkan seçilmişti.

Opinium'un The Guardian'a sunduğu verilere göre Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un ölümü, Trump'ın kötü canlı yayın tartışması ve Beyaz Saray'daki Koronavirüs salgını farkın azalmasında önemli rol oynadı.

Opinium'un 8-12 Ekim tarihleri arasında yaptığı ankete 18 yaşın üzerinde 2 bin 3 kişi katıldı. İnternet üzerinden yapılan anketin katılımcıları ABD halkının demografiğine uygun bir şekilde seçildi.

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