Yeni atanan rektör, Bilal Erdoğan'a da teşekkür etti

Yeni atanan İbn Haldun Üniversitesi'nin yeni rektörü Atilla Arkan Twitter'dan teşekkür mesajı yayınladı.







Atilla Arkan mesajında, Erdoğan'a, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın ve üniversitenin mütevelli heyetine teşekkür ettikten sonra Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan'a da 'en kalbi şükranlarını' sundu.





Arkan'ın mesajı şöyle:





"İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne tensipleriyle şahsımı onurlandıran sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyetine, Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Sayın Bilal Erdoğan’a en kalbi şükranlarımı sunarım.





İbn Haldun Üniversitesi ailesi olarak bu ülkeye, milletimize, ümmetimize ve insanlığa en iyi şekilde hizmet ve katkıda bulunmayı Rabbim nasip etsin."



