Yeni doğan bebekte korona tespit edildi: Virüsü anne karnında mı yoksa doğum sırasında mı kaptı?

İngiltere’de yeni doğan bir bebekte koronavirüse rastlandı. Yeni doğan bebek, dünyadaki en genç koronavirüs vakası oldu. Doğumdan önce Londra’da bir hastaneye zatürre şüphesiyle götürülen anne de virüse yakalanmış durumda. Annenin test sonuçları doğumdan sonra geldi. Doğumdan dakikalar sonra da çocuk koronavirüs testine tabi tutuldu.









İngiltere Sağlık Bakanlığı, iki hastanın da koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğruladı. Onların tedavisi sırasında yanlarında bulunan sağlık görevlilerine de kendilerini karantinaya almaları tavsiye edildi. Çocuğun virüsü anne karnında mı, yoksa doğum sırasında mı kaptığı bilinmiyor.





Çocuğun hala aynı hastanede tedavi gördüğü fakat annenin enfeksiyon konusunda uzmanlaşmış bir hastaneye transfer edildiği bildirildi.





İngiltere’de anne ve yeni doğan bebeği ile birlikte vaka sayısı 850’ye ulaştı.