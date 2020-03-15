Samanyolu Haber /Gündem / Yeni doğan bebekte korona tespit edildi: Virüsü anne karnında mı yoksa doğum sırasında mı kaptı? /15 Mart 2020 08:38

Yeni doğan bebekte korona tespit edildi: Virüsü anne karnında mı yoksa doğum sırasında mı kaptı?

İngiltere’de doğumdan hemen sonra yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan bebek, virüsün bulaştığı en genç vaka oldu. Anne ve bebeği karantinaya alındı.

SHABER3.COM

İngiltere’de yeni doğan bir bebekte koronavirüse rastlandı. Yeni doğan bebek, dünyadaki en genç koronavirüs vakası oldu. Doğumdan önce Londra’da bir hastaneye zatürre şüphesiyle götürülen anne de virüse yakalanmış durumda. Annenin test sonuçları doğumdan sonra geldi. Doğumdan dakikalar sonra da çocuk koronavirüs testine tabi tutuldu.


 
İngiltere Sağlık Bakanlığı, iki hastanın da koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğruladı. Onların tedavisi sırasında yanlarında bulunan sağlık görevlilerine de kendilerini karantinaya almaları tavsiye edildi. Çocuğun virüsü anne karnında mı, yoksa doğum sırasında mı kaptığı bilinmiyor.

Çocuğun hala aynı hastanede tedavi gördüğü fakat annenin enfeksiyon konusunda uzmanlaşmış bir hastaneye transfer edildiği bildirildi.

İngiltere’de anne ve yeni doğan bebeği ile birlikte vaka sayısı 850’ye ulaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni doğan bebekte korona tespit edildi: Virüsü anne... Sonraki Haber >>

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...

İngiliz ajanın düşme anı!

İngiliz ajanın düşme anı!

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Dikkatsiz sürücü patlattı

Dikkatsiz sürücü patlattı

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:53:52