Samanyolu Haber /Dünya / Yeni kriz kapıda: Yüzlerce gemi Panama Kanalı’nda bekliyor /21 Ağustos 2023 22:38

Yeni kriz kapıda: Yüzlerce gemi Panama Kanalı’nda bekliyor

Milyonlarca dolar değerinde mal taşıdığı düşünülen 200'ü aşkın gemi, kuraklık nedeniyle getirilen sınırlama nedeniyle Panama Kanalı'nın her iki tarafında mahsur kaldı.

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Sözcü'de yer alan habere göre The Daily Mail gazetesinin haberine göre, yetkililerin, kuraklık gerekçesiyle 2 Eylül’e kadar Panama Kanalı’ndaki günlük geçiş sayısını 32 ile sınırlandırması gemi trafiği yoğunluğuna yol açtı.

200 MİLYON DOLAR KAYIP

Mahsur kalan gemiler, ülkenin tahmini 200 milyon dolar gelir kaybetmesine neden oldu.

Kuraklık nedeniyle geçiş sınırı getirilen Atlantik’i Pasifik’e bağlayan kanalın iki tarafında da 20 günden fazla bekleyen gemiler bulunuyor.

Kanalın, yüzyılı aşkın süredir en kurak dönemini yaşadığı ve yağmur suyuna da ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

MİLYONLARCA DOLARLIK MAL TAŞINIYOR

Atlantik’i Pasifik’e bağlayan 80 kilometreden uzun su yolunda, milyonlarca dolar değerinde mal taşındığı düşünülüyor.

Bazı firmaların kanalda oluşan gecikmeler nedeniyle alternatif yol arayışında olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre firmalar için nakliye masraflarını artıran kısıtlamalar, tüketim malları fiyatları üzerinde daha fazla baskı yaratabilir.
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