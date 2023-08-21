İngiltere'de seri bebek katiline ömür boyu hapis cezası verildi

Söz konusu anne, “Onu ilk kez kucağıma aldığımda yaşadığım yoğun duygu dalgasını her zaman hatırlayacağım. Benim küçük, cesur oğlum. İlk çocuğum. O gecenin yarattığı travma sonsuza dek bizimle yaşayacak” dedi.





Bebek G’nin anne ve babası, kızlarının Letby’nin saldırıları sonrası engelli olduğunu söyledi, “Onun durumu yaşamımızı her yönüyle etkiliyor” dedi.





BBC Türkçe'de yer alan habere göre Manchester şehrinde bugün görülen karar duruşmasında yargıç, Letby’nin eylemlerine ilişkin korkunç bazı detayları da paylaştı. Duruşmaya katılan öldürülen bebeklerden birinin annesi, “Böyle bir şeytanın var olması beni dehşete düşürüyor” diye konuştu.33 yaşındaki seri çocuk katili hemşire, 2015-16 yıllarında yedi bebeği öldürmek, altı bebeğin ise ölümüne teşebbüs etmekten suçlu bulunmuştu.Letby, İngiltere’nin yakın tarihindeki en büyük seri çocuk katili oldu.Karar duruşmasına katılmayı reddeden hemşirenin cezasını açıklayan yargıç Justice Goss, Letby’nin “acımasızca ve hesaplı bir şekilde” gerçekleştirdiği eylemlerinin “gerçek anlamda dehşet verici” olduğunu ifade etti.Yargıç, Letby’nin “normal insan içgüdülerinin tamamen karşıtı” bir şekilde davrandığı, sağlık ve bakım alanında çalışanlara yönelik güveni de sarstığını kaydetti.Mahkeme kararıyla, Letby’nin erken tahliyesinin de önü kapandı.Duruşmada mahkeme salonu öldürülen bebeklerin aileleriyle dolmuştu.Mahkemede ifadeleri okunan anne ve babalardan bazılarının sessizce ağladıkları görüldü.Polisin Letby’nin evinde bulduğu ve öldürülen çocuklardan bazılarına ait hastane belgelerini hemşireye ait “hastalıklı kayıtlar” olarak niteleyen yargıç Letby’in kötü niyetli eylemlerinin “sadizmin sınırlarına ulaştığını” belirtti.Letby’nin evinde yapılan aramada, "Bebekleri bilerek öldürdüm, çünkü onlara bakabilecek kadar iyi değildim. Ben korkunç, şeytani bir insanım. BUNU YAPTIĞIM İÇİN ŞEYTANIM" yazılı bir not bulunmuştu.Duruşmada ifade veren “Bebek C’nin” annesi yaptığı duygusal konuşmada oğullarının katilinin onları yakından izlediğini hatırlattı ve “korku filminden çıkmış gibi” benzetmesinde bulundu.Letby’nin canına kast ettiği bebeklerin anne ve babalarını daha sonra kontrol ettiği ortaya çıkmıştı.Başka bir anne, oğlunu en son kucağına alan insanın Letby olduğu gerçeğinin onda nefret uyandırdığını söyledi.İfadesinde bir diğer anne kızlarının “içinde mücadele edecek güç kalmayana dek işkence görmüş olmasını” asla atlatamayacağını belirtti.Letby’nin öldürmeye çalıştığı ve olaydan sonra ciddi fiziksel engeli olan bir bebeğin annesi ise, “Benim kızım liseye gidemeyecek, erkek arkadaşı olamayacak, evlenemeyecek” dedi.Mahkemede konuşan annelerden biri, hemşirenin kendini “nazik, ilgili” bir insanmış gibi gösterdiğini söyleyerek, “Neden bunun başımıza geldiğini anlamakta halen zorluk çekiyorum” dedi.Letby’nin öldürdüğü iki bebeğin annesi olan kadın, “Şimdi tamamen rol yaptığını, gücünü sadistçe istismar ettiğini anlıyorum” diye devam etti.Öldürülen prematüre bebekler arasındaki Bebek G, 535 gram ağırlığındaydı ve en küçükleriydi.Yargıç Juctice Goss, duruşmada Letby’nin saldırısına uğrayan bebeklerin yaşadıklarına dair bazı korkunç detaylara da değindi.Duruşmada, Letby’nin tatilden döndükten sonra nöbette olduğu sırada baktığı üçüzlerden “Bebek O’nun aniden, beklenmedik bir şekilde” kötüleştiği, Letby’nin bu bebeğin karaciğerinde hasara ve kanamaya neden olduğu da kayda geçirildi.Konuşmasında Letby’i hedef alan Yargıç, “Ertesi gün, Bebek O’nun kardeşi Bebek P’nin midesine zorla gaz vererek diyaframının ikiye ayrılmasına yol açtın” diye sözlerini sürdürdü. Üçüzlerden bir diğeri ise başka bir hastaneye götürülerek kurtuldu.Letby, öldürmeye teşebbüs ettiği Bebek N’nin boğazında “ağrılı bir travmaya yol açarak, çığlık atmasına ve kanamasına” neden oldu.Hemşire, mamasına insülin enjekte ettiği Bebek L’de “beyin hasarına” yol açtı.İkiz kardeşi Bebek M’ye ise hava enjekte etti.Letby’nin bu iki çocuğa ait hastane kayıtlarını evine götürdüğü öğrenildi.Mahkeme yargıcı duruşmada Letby’nin öldürdüğü bebeklerin ebeveynlerini de kontrol ettiğini ifade etti.Buna göre Letby, bebeklerden birini öldürdükten bir ay sonra, bebeğin annesini Facebook’tan arattı.Yargıcın açıkladığı kayıtlara göre bu bebeğin midesine ve bağırsaklarına hava veren Letby, kusmasına ve solgunlaşmasına neden oldu. Bebeğin toplardamar sistemine de hava verdi.Letby, bugün açıklanan karar sonrası İngiltere’de ömür boyu hapis cezası alan dört kadından biri oldu.Letby’nin karar duruşmasına katılmamasına, duruşmadaki aileler de tepki gösterirken, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bu gibi bir durumun tekrar yaşanmaması için mahkumların duruşmaya getirilmesini sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını duyurdu.