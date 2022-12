'Yeni nesil kadınlar çocuk yapmaya uzak duruyor'

Tesalya Üniversitesi Demografi Profesörü Viron Kocamanis'in Atina Ekonomi Üniversitesi ile işbirliği içinde yaptığı çalışmanın sonuçları açıklandı.





ÖLÜMLER DOĞUMLARDAN ÇOK FAZLA





Yapılan araştırmada günümüz Yunanistan'ında ölümlerin doğumlardan çok daha fazla olmasının ana nedeni, üreme çağındaki kadınların daha az çocuk doğurması olarak gösterildi. Bu eğilim önümüzdeki 30 yılda da devam edecek gibi görüldüğü belirtildi. Kadınların sayısının önceki on yıllara göre daha az olmasının değil, büyükannelerinin kadın başına 2,25 çocuk sahibi olmasına kıyasla, torunlarının ortalama 1,5'ten daha az çocuk sahibi olması asıl neden olarak belirtildi.





BİR ÇOCUĞU OLAN KADIN İKİNCİSİNİ ASLA İSTEMİYOR





Kocamanis'in ERT Thessalia televizyonuna yaptığı açıklamada doğum oranlarının azalmasını iki nedene bağladı.





1) 1930 yılları civarında doğan kadınlar arasında yaklaşık yüzde 15 olan bu oranın, 1985 yılları civarında doğanlar arasında yüzde 24'e yükseldiği tahmin edildiğinden, çocuk doğurmayan veya doğurmayacak olan kadınların yüzdesindeki artış belirgin ölçüde göze çarpıyor.





2) Bir çocuğu olan kadınların ikinci bir çocuğa sahip olma ve ikinci bir çocuğu olanların üçüncü bir çocuğa sahip olma istemlerindeki önemli ölçüde azalma.





YENİ NESİL ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEMİYOR





1956-1965 arasındaki on yılda 1.545 milyon doğumdan, 2016-2025 on yılında sadece 835 bin, yani neredeyse yarısına ulaşılması bekleniyor. Hatta her 4 çiftten 1'inin çocuk sahibi olmayacağı tahmin ediliyor. Tesalya Üniversitesi Demografi Profesörü Kocamanis'e göre önümüzdeki 20 ila 30 yıl içinde Yunanistan'da her yıl 130.000'den fazla ölüm ve yaklaşık 80.000 doğum olacak. Bununda 30 yıl sonra doğum açığının 1,5 milyona ulaşacağı anlamına geldiği açıklandı.