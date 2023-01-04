Yeni projelerini yayınlayan Prens Harry ve Meghan Markle hüsrana uğradı

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki görevlerinden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle, ABD’ye yerleşerek hayatlarına farklı projelerle devam etme kararı almıştı. Netflix ve Spotify ile milyon dolarlık anlaşmalar imzalayan ikili, yayınlanan “Harry & Meghan” isimli belgeselleriyle büyük ses getirmişti.





Bunun ardından Netflix’te son olarak “Live to Lead” isimli bir projede yer alan çift, programın ABD’de En İyi 100 TV şovu arasına girememesiyle hüsran yaşadı.









Dizinin yapımcılığını üstlenen ikili, dizide aynı zamanda sunucu olarak da görev yaptı. TV programına konuk olan ünlü isimler arasında ise Bryan Stevenson, Greta Thunberg, Ruth Bader Ginsburg, Jacinda Ardern, Albie Sachs isimleri bulunuyor.





Sosyal medyada “Royal Tea” takma adıyla anılan ABD’li bir halkla ilişkiler uzmanı attığı tweet’te, “Sussex çifti ve Mandela Vakfı iş birliğiyle çıkan ‘Live to Lead’, basında çok az yer aldı, bu da dernekleri ve dahil olan cesur isimlerin etkileyici listesi göz önüne alındığında garip” diye yazdı.









Kraliyet uzmanı Jonathan Sacerdoti ise, “Şahsen ‘Live to Lead’i sıkıcı buldum. Harry ve Meghan birçok kişi tarafından büyük liderler olarak bilinmezler, daha çok pes edenler olarak bilinirler. Kraliyet ailesinden ve Birleşik Krallık’tan ayrıldılar.”





“Dizide yer alan birçok insanın yaptığı gibi insanlığa gerçekten katkıda bulunmadılar. Elbette ünlü oldukları için diziye dikkat çekeceklerine dair bir umut olmalı ama bunun insanları diziye bağlamaya yeteceğini düşünmüyorum.” dedi.