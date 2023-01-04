Fatih Portakal 'tam mutabakat' sağlandı diyerek Altılı Masa'nın adayını açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal, YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.







Altılı Masa'da bulunan bir partinin yetkilisiyle olan görüşmesini aktaran Portakal, yetkili ismin “Altılı masanın adayı net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu. Masa aşılabilecek birkaç pürüz hariç Kılıçdaroğlu’nun adaylığında tam mutabakat sağladı” ifadelerini kullandığını söyledi.

