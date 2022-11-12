Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Reza Zarrab paniği: Kendini ziyaret edenlerin görüntülerini kaydetmiş /12 Kasım 2022 13:37

Yeni Reza Zarrab paniği: Kendini ziyaret edenlerin görüntülerini kaydetmiş

ABD'de hayatını ve ismini değiştiren Reza Zarrab ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Zarrab'ın kendisini ziyarete giden ünlülerin görüntülerini kaydettiği ve zora düşmesi durumunda bu kişilerin görüntülerini yayınlayacağı iddia ediliyor.

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OnurAkayMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın, isminin açıklanmasını istemeyen Reza Zarrab'a yakın bir kişiden aldığı bilgiye göre Zarrab, kendisini ziyaret eden birçok ünlüyü kaydetmiş. Miami'de birçok ünlü ismin, Zarrab'ı ziyarete gittiği de gelen bilgiler arasında. Ayrıca kendisi ile ilgili bir olumsuzluk halinde bu görüntüleri yayınlayacağı da iddia edildi.

Kara para aklama suçlamasıyla 2016 yılında ABD’de tutuklanan ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılan Zarrab, Türkiye aleyhine tanıklık yaparak serbest kalmıştı.

Zarrab'ın Miami'de kendine lüks bir hayat kuran Zarrab'ın yanına, Türkiye'den de birçok ünlü ismin gittiği öğrenildi. Ayrıca at çiftliğinin de içinde olduğu malikânesinde ünlü konuklarını ağırlayan Zarrab, ata binerek 30 kilo verdi ve adeta başka birine dönüştü.

Zarrab'ı ziyaret edenler merak konusu olurken, ziyaret edenlerin arasında sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından ünlü isimlerin olduğu iddia ediliyor. 
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