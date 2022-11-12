Yeni Reza Zarrab paniği: Kendini ziyaret edenlerin görüntülerini kaydetmiş

OnurAkayMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın, isminin açıklanmasını istemeyen Reza Zarrab'a yakın bir kişiden aldığı bilgiye göre Zarrab, kendisini ziyaret eden birçok ünlüyü kaydetmiş. Miami'de birçok ünlü ismin, Zarrab'ı ziyarete gittiği de gelen bilgiler arasında. Ayrıca kendisi ile ilgili bir olumsuzluk halinde bu görüntüleri yayınlayacağı da iddia edildi.





Kara para aklama suçlamasıyla 2016 yılında ABD’de tutuklanan ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılan Zarrab, Türkiye aleyhine tanıklık yaparak serbest kalmıştı.







Zarrab'ın Miami'de kendine lüks bir hayat kuran Zarrab'ın yanına, Türkiye'den de birçok ünlü ismin gittiği öğrenildi. Ayrıca at çiftliğinin de içinde olduğu malikânesinde ünlü konuklarını ağırlayan Zarrab, ata binerek 30 kilo verdi ve adeta başka birine dönüştü.







Zarrab'ı ziyaret edenler merak konusu olurken, ziyaret edenlerin arasında sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından ünlü isimlerin olduğu iddia ediliyor.

