Samanyolu Haber /Gündem / Necati Şaşmaz'ı Sarallar'dan polis kurtarmış /12 Kasım 2022 13:30

Necati Şaşmaz'ı Sarallar'dan polis kurtarmış

Oyuncu Necati Şaşmaz’ın Sarallar grubunun hedefinde olduğu, Sarallar'ın harekete geçmeden önce polis operasyon yapınca kurtulduğu ortaya çıktı.

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Sarallar grubuna yönelik operasyonun iddianamesi tamamlandı. İddianamede yer alan konuşma kayıtlarında  Necati Şaşmaz'ın da grubun hedeflerinde biri olduğu ortaya çıktı. Sarallar harekete geçmeden önce operasyon yapılınca Şaşmaz kurtuldu.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Necati Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit edince eşinin babası Ahmet Kaşıkçı, hemşerisi ve yakın tanıdığı Alaattin Saral’a ulaşıp yardım istedi. Saral da onu Erdal Acar’a yönlendirdi. Saral’ın adamlarının bu konudaki telefon konuşmaları dinlemeye takıldı.

Alaattin Saral’ın adamlarının dinlemeye takılan telefon konuşması şöyle:

S.Ç.: Bizim Ahmet (Kaşıkçı) abi var ya, Polat Alemdar’ın kayınpederi, Necati Şaşmaz’ın, geçen o aradı. Necati Şaşmaz’la sıkıntı yaşıyor, kızı ayrıldı ya. Kızına bir sürü iftira attılar. Ahmet Abi de Oflu. Dedim Alaattin (Saral) abi çözsün senin işini.

M.U.: Evet.

S.Ç.: Ya ‘Alaattin Abi’ye kızdım, kalkmış beni Erdal Acar’a yönlendiriyor’ dedi.

M.U.: Tamam, Erdal’ı arar çözeriz onu.

S.Ç.: Niye Erdal Acar’a yönlendiriyor?

M.U.: Oğlum her şeyde kendi ismi çıkmaz. Erdal Acar sosyete camiasına bakar.

S.Ç.: Ha, anladım.

M.U.: O, o işi anlamamıştır.

S.Ç.: Anlamamış herhalde, kızmış ona. O Necati Şaşmazlar bunu tehdit ediyor, silahla geziyorlar.

M.U.: Erdal Acar onun kafasını kırar ya!

S.Ç.: Vallahi mi? O zaman doğru işaret vermiş ona, bu anlamamış armut.

M.U.: Erdal bizimdir, kafasını gözünü kırdırır onun, tabii tabii yetki var onda ya. Acarkent Beykoz, Erdal Acar ayağa kalktı mı millet ayağa kalkıyor. 

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