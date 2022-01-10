Yeni yılın ilk anketinde nefes kesen yarış: Hangi ittifak önde?

Türkiye 2022’ye yeni zamlarla girerken yılın ilk seçim anketi sonuçları da açıklandı. Araştırma şirketi ORC’nin verilerine göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nı az farkla geride bıraktı. Ancak iki ittifak arasındaki fark yüzde 1'den bile az. Buna göre Millet İttifakı yüzde 39,5 oy alırken Cumhur İttifakı yüzde 38,7’de kaldı. Seçimin kilit partisi HDP ise yüzde 8,4 oy aldı. Peki, son seçim anketinde diğer partiler ne kadar oy alıyor?















ORC araştırma şirketi, 4-8 Ocak tarihleri arasında yaptığı çalışmaların ardından 2022 yılının ilk seçim anketi sonuçlarını açıkladı. “Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” soruna katılımcıların yüzde 30,2’si AK Parti yanıtını verdi.





İkinci sırada ise yüzde 24,2 ile CHP geldi. İYİ Parti yüzde 15,3 oy alırken, MHP 8,5’de kaldı. Saadet Partisi ise yüzde 1,6 ile en az oy oranına sahip parti oldu.





Ancak ORC kararsız oyları orantısal değil; “Kendinizi oy vermeye en yakın hissettiğiniz parti hangisidir?“ sorusuna verilen cevaplara göre dağıtıyor.







CUMHUR İTTIFAKI ARADAKİ FARKI AZALTTI





Öte yandan ORC tarafından 3 ile 9 Aralık tarihleri arasında yapılan seçim anketinde de Millet İttifakı Cumhur İttifakı’nı 2,3 puanla geride bırakmıştı. Ocak anketine göre bu fark 0,8 puana kadar düştü.





Aralık anketine göre İYİ Parti ve CHP’nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 41,4 oy alırken, AK Parti ve MHP tarafından kurulan Cumhur İttifakı yüzde 39,1’de kalmıştı.