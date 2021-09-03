Yeni Zelanda'da süpermarkette bıçaklı saldırı: En az 6 kişi yaralandı, polis saldırganı öldürdü

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern olayı, "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Jacinda Ardern saldırının, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütün ideolojisi örnek alınarak düzenlendiğini söyledi.

"Saldırı tüm Yeni Zelandalılara düzenlendi" diyen Ardern; saldırganın Sri Lanka vatandaşı olduğunu, 2016'dan bu yana potansiyel güvenlik tehdidi olarak görüldüğü için güvenlik birimlerince izlendiğini belirtti.

Ardern saldırının "nefret dolu ve yanlış" olduğunu söyledi, "Bu bir inanç tarafından değil bir birey tarafından yapılan bir saldırıdır" diye konuştu.

Adamın saldırıya başladıktan 60 saniye sonra polis tarafından öldürüldüğü açıklandı.





Saldırı nasıl gerçekleşti?

Saldırının yerel saatle Cuma öğleden sonra New Lynn ilçesindeki LynnMall adlı AVM'de bulunan Countdown süpermarketinde düzenlendiği açıklandı.





Saldırganın bıçak reyonunda sergilenen bir bıçağı alıp etrafındakilere saldırmaya başladığı belirtildi.





Sosyal medyada yayımlanan bazı videolarda, insanlar panik içinde süpermarketten kaçarken görülüyor.





Haber sitesi Stuff NZ'ye konuşan bir görgü tanığı, yaşlı bir erkeği yaralı bir şekilde yerde yatarken gördüğünü söyledi.





Bir diğer görgü tanığı ise sadırı sırasında "histerik anlar" yaşandığını belirtti, "İnsanlar çığlıklar atarak kaçıyordu. Çok korkmuşlardı" dedi.





Saldırgan hakkında neler biliniyor?

Mahkeme kararları nedeniyle adı açıklanamayan saldırgan Ekim 2011'de Yeni Zelanda'ya yerleşti.





Saldırganın ideolojisi nedeniyle birden fazla kurum tarafından sürekli olarak gözetim ve takip altında olduğu, bir terör şüphesi listesinde de yer aldığı belirtildi.





Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırganın bugüne kadar gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olabilecek bir suç işlemediğini söyledi.





Öte yandan bu kadar sıkı gözetim altındaki bir kişinin altı kişiyi yaralayana kadar nasıl durdurulamadığı da ülkede tartışılıyor.





Polis yetkilisi Andrew Coster, "Gerçek şu ki, birini 7/24 izleseniz bile her an yanı başında olmanız mümkün değil. Görevliler en kısa sürede müdahale ederek daha fazla kişinin yaralanmasının önüne geçti" dedi.





Coster, saldırganın takip edilmeye karşı dikkatli biri olduğunu, bu yüzden görevlilerin daha uzaktan takip etmek zorunda kaldığını da ekledi.





Süpermarketin de içinde bulunduğu alışveriş merkezi saldırı sonrası kapatıldı.





Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.