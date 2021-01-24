Yeniçağ yazarı Uğuroğlu'ndan tepki: Tek bir savcı hala ifademi almadı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğraması üzerinden yaşanan olaylara dair gazetedeki köşesinden açıklamalar yapmaya devam ediyor.





Saldırıya uğramasına rağmen hala ifadesinin alınmadığını söyleyerek tepkisini sürdüren Uğuroğlu, köşesinden şu ifadeleri kullandı:





"40 yıllık meslektaşım Sözcü yazarı Saygı Öztürk sağ olsun yazılarında Selçuk Özdağ, Afşin Hatipoğlu ve bana yapılan saldırıların peşini bırakmıyor.

Saygı Öztürk yazısında şu gerçeği ortaya koydu:

'Selçuk Özdağ'a ve Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırı yapıldığında, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlara bakan savcıların bağlı olduğu Başsavcı Vekili Alparslan Tufan nöbetçi Başsavcı Vekili idi. Müracaat savcıları da ona bağlı olarak çalışıyordu.

Başsavcı Vekili Tufan, bazı milletvekilleri ve partililer tarafından hedef alındı ve sosyal medyada aleyhine yayınlar yapıldı.

Ama şunu unutuyorlar, Başsavcı Vekili'nin soruşturma görevi yok. Yani ne Özdağ ne de Uğuroğlu'nun soruşturmalarını Alparslan Tufan yürütmeyecektir.'

Sevgili Saygı kardeşim, teşekkürler gerçeği böylece öğrendim.

Ancak Sayın Tufan'a saldıranların amacı, "Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla" şeklindedir.

Saldırıya uğradığımın 9. günündeyim.

Tek bir savcı hala benim ifademi almadı.

Ortada dosyama bakacak savcı yok…

Ama olmayan savcıya tehdit çok…

Bana saldıran 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest.

Başsavcı Vekili Alparslan Tufan neden soruşturmanın devamı için Özdağ ve benim dosyalarımı bir savcıya vermedi ki?

Saldırı anının güvenlik kamerası görüntülerinde çok net görülüyor ki aracı ile bana çarpmada "öldürme" kastı var.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün hazırlayıp savcılığa gönderdiği dosya kapsamında bana saldıran 4 kişinin isimleri ve meslekleri şöyle;

1. Durmuş Kötel: 1971 Çankırı doğumlu, inşaat firması sahibi, ilkokul mezunu evli ve 2 çocuklu. Aracı "öldürme" kastı ile üzerime süren ve çarpan şoför…

2. Okan Kahraman Yazıcı: 1993 Ankara Altındağ doğumlu, Etimesgut Belediyesinde güvenlik görevlisi, lise mezunu bekar.

3. Sercan Köşer: 2000 Ankara Çamlıdere doğumlu, boşta gezer, ortaokul mezunu, bekar,

4. Arif Akça: 1983 Nevşehir Gülşehir doğumlu, ortaokul mezunu, bekar ve 12 Ocak'ta aracı kiralayan işsiz…

4 saldırganın ifadelerini okudum. Birbirleri ile çelişkili yalanlarla doludur.

Yargıya düşen görev;

Bana, Özdağ'a ve Hatipoğlu'na saldıranların azmettiricilerini ortaya çıkartmak ve yargılamaktır."