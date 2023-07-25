Samanyolu Haber /Gündem / Yeniden Refah'tan Erdoğan'a yine ters köşe: 'Muhalefet partisiyiz' /25 Temmuz 2023 15:03

Yeniden Refah'tan Erdoğan'a yine ters köşe: 'Muhalefet partisiyiz'

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Aydal, AKP'yle seçim için geçici iş birliği yaptıklarını belirterek "Genellikle halkta yanlış bir izlenim var: bizi iktidarın ortağı sanıyorlar" dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışlara Fatih Erbakan'ı davet ederek "İttifakta beraberiz" imajı çizdiğini söyledi.

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14 Mayıs'ta düzenlenen parlamento seçimlerine AKP listelerinden girerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) beş milletvekiliyle temsil edilmeye hak kazanan Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen partiden bu kez muhalefet konumunda bulunduklarına ve iktidar ile işbirliği içinde olmadıklarına dair mesajlar verildi. 

Yeniden Refah son dönemde ekonomi politikalarına tepki gösteriyor, özellikle zamları eleştiren demeçlerle dikkat çekiyordu. Genel Başkan Fatih Erbakan geçtiğimiz günlerde "Dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlar artık vatandaşlarımızı ezen ve kabul edilemez noktalara ulaşmıştır. Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir" çağrısını yapmıştı.

'SEÇİM İÇİN GEÇİCİ İŞ BİRLİĞİ YAPTIK'
Bir yeni açıklama da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'dan geldi. TV100'de konuşan Aydal, Cumhur İttifakı'yla ilişkilerine dair şunları kaydetti:

"Genellikle halkta yanlış bir izlenim var: bizi iktidarın ortağı sanıyorlar. Seçim süresince geçici bir iş birliği yaptık. Seçimden sonra iki parti yan yana gelir, bir ittifak sözleşmesi yaparsa biz iktidarın bir parçası oluruz. Değilse, biz şu anda 5 milletvekili olan bir muhalefet partisiyiz."

'BÜTÜN AÇILIŞLARA GENEL BAŞKANIMIZI DAVET EDİYOR, TOPLUMA BİR İMAJ VERMEYE ÇALIŞIYOR'
"Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tavrı var; bütün açılışlara Sayın Genel Başkanımızı davet ediyor, eller havada, topluma bir imaj vermeye çalışıyor: 'Biz hala seçime girdiğimiz ittifakla beraberiz.' Öyle bir durum yok. Dolayısıyla yapılan işlemlerde de bizim dahlimiz yok.

ERBAKAN'DAN HAMLE
Sanıyorum yakın zamanda Sayın Genel Başkanımız bu durumu çok berrak olarak anlatacaktır. Çünkü toplumdaki bu algıyı biz yıkmak mecburiyetindeyiz. Partinin geleceği buna bağlı."
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