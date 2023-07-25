Samanyolu Haber /Gündem / Sarıgül'e Meclis'te yumruklu saldırı /25 Temmuz 2023 14:46

Sarıgül'e Meclis'te yumruklu saldırı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yumruk atıldı.

SHABER3.COM

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, Meclis kulisinde yumruklu saldırı gerçekleşti.

Sarıgül'e yumruk atan ismin 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz olduğu iddia edildi.

Sarıgül, söz konusu olayların ardından kısa bir açıklama yaparak, "Yüce parlamentonun çatısı altında bu olayların yaşanması beni son derece üzmüştür" ifadelerini kullandı.

Sarıgül'ün açıklamaları şu şekilde:

"Geçmiş dönem bir milletvekili yanıma yaklaşarak hiç bilmediğim konularla ilgili bana bir takım sorular sordu. Bende "Bilmiyorum. Burası bunun yeri değil" dedim ve oradan uzaklaştım. Kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti. Tabiki yüce parlamentoda bunların olması, konuşulması hoş birşey değil. Bugün Türkiye'nin gündeminde olağanüstü bir seçim varken böylesine talihsiz olayla karşı karşıya kalmak beni son derece üzmüştür. Yüce parlamento çatısı altında hak arama mücadelesi vermek, bir konuşma yapmanın yerinin ve zamanının olması lazım. Daha sonra geçmiş dönem milletvekilliği yapmış bir arkadaşımızın nerede ne konuşacağını bilmemesini gerçekten üzüntüyle karşılıyorum. Bir alacak-verecek meselesinin yeri burası değil. Ben gördüğünüz beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum. Daha önce tanıyordum fakat çok değişmiş. Kim olduğunu bilemedim, bilsem ben yabancıları karşılıyorum. Odamıza gelirsin, randevu alırsın konuşuruz. Son derece üzüldüm."

TÜYSÜZ'DEN İLK AÇIKLAMA
Olay sonrasında Meclis'ten çıkarken görüntülenen Turan Tüysüz, basın mensubunun yumruklaşma iddialarına "Bir şey yok" dedi. "Alacak verecek davası mıydı?" sorusuna yanıt veren Tüysüz, "Aynen öyle" cevabını verdi. 

Tüysüz'ün "Size borcu mu vardı" sorusuna da "Aynen öyle" cevabını vermesi dikkat çekti.

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