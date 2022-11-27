Yeniden seçilen Tokayev'den ilk açıklama: Önceliğimiz Rusya ve Çin ile işbirliği

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Tören konuşmasında Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adil ve açık bir şekilde yapıldığını söyleyen Tokayev, ülke anayasasının yeni versiyonunda yer alan bir defaya mahsus yedi yıllık cumhurbaşkanlığına geçişin yeni nesil siyasetçiler için iktidara giden yolu açacağını kaydetti.





Devlet Başkanlığı Sarayı'ndaki törene ülke hükümet üyeleri, parlamenterler, yabancı diplomatlar ve Tokayev'in selefi, Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev katıldı.





Tokayev, "Kazakistan halkına sadakatle hizmet edeceğime, Kazakistan anayasasına ve yasalarına sıkı sıkıya uyacağıma, vatandaşların hak ve özgürlüklerini garanti edeceğime, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bana emanet ettiği yüksek görevleri vicdanen yerine getireceğime yemin ederim" sözleriyle yemin etti.





Dış politikamızın ana öncelikleri Rusya, Çin ve Orta Asya devletleriyle işbirliği





Tokayev, konuşmasında Kazakistan'ın dış politikasının ana öncelikleri arasında komşuları olan Rusya, Çin ve Orta Asya devletleriyle işbirliğini vurguladı.





Kazakistan, ulusal çıkarların korunmasına yönelik dengeli ve yapıcı bir dış politika uygulamaya devam edeceğini belirten Tokayev, ‘‘Rusya, Çin ve Orta Asya ülkeleriyle karşılıklı yararlı işbirliği ve stratejik ortaklık öncelikli odak noktası olacak” dedi.





Tokayev ayrıca, Kazakistan’ın ABD, Avrupa Birliği, Asya, Ortadoğu ve Kafkasya devletleri ile ayrıca ilgili tüm ülkelerle çok yönlü işbirliğini geliştirmek için her türlü çabayı göstereceğini de sözlerine ekledi.