Samanyolu Haber /Gündem / Yerli Aşı Turkovac, acil kullanım onayı aldı /22 Aralık 2021 15:47

Yerli Aşı Turkovac, acil kullanım onayı aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışması Turkovac'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı.

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Akp'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda düzenlenen TURKOVAC aşısına acil kullanım onayı verilmesi ve aşının seri üretimine başlanması törenine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür" dedi.

Aşının Türkiye'de üretilebilir hale gelmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Üstelik bu aşının tamamen kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan bir ürün olması çok daha anlamlıdır. Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür" diye konuştu.

"TURKOVAC OLUN" ÇAĞRISI YAPTI

Erdoğan, vatandaşlara Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından üçüncü bir alternatif olarak yerli aşı TURKOVAC'ı da sunabileceklerini belirterek, bu aşıdan yaptırılması çağrısında bulundu. 
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