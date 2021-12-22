Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Ülke dolara endekslendi, açlık ve sefalet var /22 Aralık 2021 15:56

Kılıçdaroğlu: Ülke dolara endekslendi, açlık ve sefalet var

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin dolara endekslendiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bankadaki mevduatın garantisini dolarla verirseniz, faizin garantisini dolarla verirseniz bu olmaz, bu yanlıştır. Milli paramızın itibarını kimsenin düşürmeye hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur.” dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde STK’lar, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Ülke olarak çok ayrıştıklarını, bölüştüklerini ve kavgalı hale geldiklerini belirten CHP lideri, “Türkiye’nin bundan çıkması lazım. Madem ki Adem ile Havva’dan geliyoruz, niye kavga ediyoruz? Hepimiz kardeşiz. Hepimiz birbirimize insani olarak bakmak zorundayız. Güzel sözler söylemek, birbirimizin derdi ile ilgilenmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.
 
Tüm Türkiye’nin dolara endekslendiğini aktaran Kılıçdaroğlu, “Çocuğunu akşam yatağa aç yatıran anne hangi dolarla ilgilenir? Doları var mı bunun, milyon dolarları var mı? Yok bunların. Dolayısıyla bugün açlık ve sefalet var Türkiye’de. Yoksulluk var Türkiye’de, bunun çözülmesi lazım. Dolara endekslediler biliyorum, ama bizim Türk Lirası var, adı üstünde Türk Lirası. TL’nin değerini ve itibarını korumak zorundayız. Bankadaki mevduatın garantisini dolarla verirseniz, faizin garantisini dolarla verirseniz bu olmaz, bu yanlıştır. Milli paramızın itibarını kimsenin düşürmeye hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Para bizim, paramızı alıyoruz, cebimizde taşıyoruz ama eğer itibarsız kılarsanız paranın değeri düşer. Bugün bankalardaki mevduatın yüzde 66’sı döviz. Niçin? Güvenmiyor vatandaş. ‘Tasarrufum var, dövize yatırdım’ diyor.” diye konuştu.


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