Yerli çiftçi borç içinde yüzerken Arjantinli çiftçiye 250 milyon lira harcandı

Ürettiği mahsulü satamayan ve borç içinde yüzen Türkiye çiftçisine herhangi bir destek verilmezken, tarım ürünleri ithalatı yoluyla yabancı çiftçilere yüz milyonlarca lira aktarılıyor. En son Arjantin'den 38 bin 500 ton yağlık ayçiçeği tohumu ithal edildi.





Tonu 732 dolardan alınan ürünün piyasa değerinin yaklaşık 250 milyon TL olduğu ifade eden CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ithal edilen ayçiçek tohumunda insan sağlığına zararlı kimyasal madde olan pestisit tespit edildiğini söyledi.





Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, hükümete yakın bir market zincirinin bu ürünü ithal ettiğini anlatan Gaytancıoğlu, “Epiphania” isimli dev kuru yük gemisi ile bu ürünün Türkiye'ye getirildiğini, yine aynı ülkeden yağlık ayçiçeği taşıyan “Tomini Liberty” isimli ikinci bir geminin de yolda olduğunu kaydetti.





Türkiye çiftçisinin borcunun ödeyemediği için intihar ettiği bir dönemde yabancı çiftçilerin desteklendiğini belirten Gaytancıoğlu, yağlık ayçiçeği tohumlarının ilk analizinde pestisit çıktığını, ikinci analizde ise testin temiz çıktığını dile getirdi. Burada soru işaretleri olduğunu vurgulayan Gaytancıoğlu, konu ile ilgili Meclis'e bu konuda bir soru önergesi verdi.





Tarım ürünleri ithalatında daha önceki yıllarda da benzer şekilde kimyasal kalıntı izine rastlandığını ifade eden CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, tespit edilen ürünlerin üçüncü dünya ülkelerine gönderildiğini, tespit edilememesi durumunda ise iç piyasada tüketildiğini söyledi.