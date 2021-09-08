Samanyolu Haber /Ekonomi / Yerli üreticiye büyük darbe: Temel tarım ürünlerinde ithalata sıfır vergi /08 Eylül 2021 10:23

Yerli üreticiye büyük darbe: Temel tarım ürünlerinde ithalata sıfır vergi

Nohut, mercimek, buğday, arpa, mısır, yulaf gibi ürünlerde ithalattan alınacak gümrük vergisi sıfıra indirildi.

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Hububat ve bazı hububat tohumlukların ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfır olarak uygulanacak. Kahve ithalatında gümrük vergileri ise düşürüldü.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı ekinde yer alan listeye göre, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek, buğday, mahlut, tohumluk çavdar, beyaz ve maltlık arpa, tohumluk yulaf, mısır ve buğdaygiller ailesinden bir yem bitkisi olan sorgum tohumu ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık’a kadar sıfır olarak uygulanacak.

Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler, ülkede bu yıl yaşanan kuraklıktan etkilenen ve üretimi düşen ürünlerden oluşuyor.

KAHVEDE GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİMİ

Aynı gazetede yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan diğer Cumhurbaşkanı kararına göre ise kahve ithalatının gümrük vergisi AB ve EFTA ülkeleri için yüzde 11’den yüzde 6’ya, Kosova için yüzde 13’den yüzde 8’e, D-8 ülkeleri için yüzde 10’dan yüzde 8’e, ve diğer ülkeler için yüzde 13’den yüzde 8’e düşürüldü. Bu ürünün en az gelişmiş ülkelerden yapılan ithalatında ise gümrük vergisi yüzde 11’den yüzde 6’ya indirildi.


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