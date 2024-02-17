Samanyolu Haber /Gündem / Yerlikaya açıkladı: 16 ilde 120 kişiye gözaltı /17 Şubat 2024 10:00

Yerlikaya açıkladı: 16 ilde 120 kişiye gözaltı

16 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Bozdoğan-2” operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya 16 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Bozdoğan-2” operasyonlarında 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Gerçek Gündem'in haberine göre Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;

16 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-2” operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Afyon, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli’de düzenlenen “BOZDOĞAN-2” operasyonlarında;

-Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren,
-İllegal sokak eylemlerine katılan ve milis/işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgiler elde edinilen,
-Terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 120 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
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