Samanyolu Haber /Gündem / FB tribün liderinin öldürülmesinin arkasından suç örgütü çıktı /17 Şubat 2024 10:08

FB tribün liderinin öldürülmesinin arkasından suç örgütü çıktı

Anadolu Genç Fenerbahçeliler grubunun lideri İbrahim Gümüştekin'e, 11 Ocak'ta düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı "Redkitler" suç örgütünün gerçekleştirdiği belirlendi.

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, liderliğini Ferhat Delen'in yaptığı "Redkitler" suç örgütüne yönelik 6 ilde 52 adrese yapılan ve 31 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları belli oldu. Örgütün cinayet, silahlı saldırı, iş yerine silahlı saldırı, kasten öldürmeye teşebbüs gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Redkitler" suç örgütüne yönelik 6 ilde, 52 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldığı tespit edilen ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 23 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 3 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Liderliğini yurt dışında olduğu belirlenen Ferhat Delen'in yaptığı örgütün 21 Mayıs 2023'de Faruk Suci'nin öldürülmesi, 11 Ocak 2024'te Anadolu Genç Fenerbahçeliler taraftar grubunun lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik silahlı saldırı sırasında Şükrü Can Köseoğlu'nun öldürülmesi olayına karıştıkları belirlendi.

Örgütün Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütü ve alt grubu olan Daltonlar çetesiyle bir çok defa silahlı çatışmaya girdikleri, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, iş yeri kurşunlaması gibi 22 farklı eyleme karıştıkları tespit edildi.

Redkitler suç örgütünün lideri Ferhat Delen'in Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek için tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin ve Cem Gölbaşı'na yönelik saldırılar düzenlediği de ortaya çıktı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde hakimiyet kurmaya çalışan örgütün Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütün alt grubu olan "Daltonlar"la yaşadığı çatışma anları da güvenlik kamerasına yansıdı. 
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