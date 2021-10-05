Yersen... süt ve yoğurt fiyatlarındaki artış bir tek beyaz peynire yansımadı





Türkiye İstatistik Kurumu -TÜİK dün fiyat artışı verilerini açıkladı. Yıllık fiyat artışı %19,58 düzeyinde oldu. Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci bu artışı ve TÜİK'in açıklamalarını ele alan bir yazı yazdı.





Kahveci Eylül 2008'de fiyat artışının %24,52 düzeyinde iken hükümetin pek de buna değinmediğini, ancak nedense şimdi market açmaya karar verdiğini aktardı.





"Bugün içecek hariç gıda enflasyonu %29,48 ama üç yıl önce de gıda enflasyonu %28,55 düzeyindeydi.





Son 4 yıllık toplamda ülkemizde genel enflasyon yüzde 81,81 oldu ama aynı dönemde gıda enflasyonu da yüzde 109,45’e dayandı. Kısaca sorun genel enflasyondan ziyade gıda enflasyonunda yaşanıyor."





Gıda sektöründe en büyük tüketim kaleminin yüzde 2,4745 ila ekmek ve toplamında yüzde 4,1375 ila etlerin girdiğini ifade eden İbrihami Kahveci, son bir yılda ekmek fiyatının yüzde 26,7, son 1 ayda da yüzde 3,14 artış göstediğini açıkladı. Et fiyatlarında da son bir yılda yüzde 33,06 artış yaşandığını ekledi.





"Son 1 yılda süt fiyatları yüzde 34,2 artarken yoğurt fiyatları da yüzde 34,7 artış gösterdi. Ama ne hikmetse süt ve yoğurt fiyatlarındaki artış peynir fiyatlarına yansımadı.





Bakın bu yansımayış sadece beyaz peynirde oluyor. Örneğin kaşar peynirde de fiyatlar yüzde 33,7 artarken, tulum peynirde yüzde 21,5 ve krem peynirde de yüzde 29,1 fiyatlar artıyor.





Ama beyaz peynirde her nedense artmıyor."





TÜİK'in açıklamalarında bu sefer beyaz peynirde olduğu gibi kimi kalemlerde anormallikler gözlemlendiğini aktaran Kahveci, bu ve benzeri sebepler yüzünden hissedilen enflasyon ile açıklanan enflasyonun çeliştiğini belirtti.