Yıl sonu dolar tahmini bakın kaça yükseldi

Yüksek seyreden enflasyon ve döviz kurları vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Söz konusu verilerin kısa vadede geriye gitmesi beklenmezken bu beklenti yıl sonu döviz ve enflasyon rakamı tahminlerine de yansıdı.Merkez Bankasının temmuz ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 64.59’dan yüzde 69.94’e, yıl sonu dolar/TL tahmini 18.89’dan 18.99’a yükseldi12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 37.91’den yüzde 40.23’ye yükselirken 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 24.27 olarak gerçekleşti. Önceki tahmin yüzde 22.04’tü.Katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi 18.89’dan, 18.99’a yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 20.70’den 20.92’ye çıktı. 2022 yılı büyüme beklentisi temmuzda yüzde 3.5’tan yüzde 3.6’ya yükseldi.