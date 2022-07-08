Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da 10 yıl aradan sonra bir ilk... /08 Temmuz 2022 21:30

Yunanistan'da 10 yıl aradan sonra bir ilk...

Yaşanan ekonomik kriz sonrasında emekli maaşlarından kesintilerin yapıldığı Yunanistan'dan 10 yıllık bir aradan sonra emekli maaşlarına zam yapılacağının açıklandığı belirtildi.

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Geçtiğimiz yıllarda ağır ekonomik krizlerle boğuşan Yunanistan'da bu durumdan en çok etiklenen kesimlerden birisi de emekliler olmuştu.

Maaşlarından kesintilerin de yapıldığı emeklilerin maaşlarına uzun bir aradan sonra ilk kez zam yapılacağının duyurulduğu aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, emekli maaşlarına gelecek yıl zam yapacaklarını açıkladı. Yunanistan’da on yıldan daha uzun bir sürenin ardından ilk defa zam yapılacağı anlamına geliyor.

2009 yılında başlayan borç krizi sonrası kamu harcamalarını azaltmak ve mali hedeflere ulaşmak için Avrupa Birliği ve IMF'nin talebiyle emekli maaşlarında çok sayıda kesintiye gidilmişti.

Miçotakis, Yunanistan'ın mali kaosu başarılı bir şekilde geride bıraktığını savundu. 2015 yılında bankalar önündeki kuyruğa atıfta bulunarak "Tüm bunlar geride kaldı, bugün artık bambaşka bir Yunanistan var" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaş ve yüksek enflasyon nedeniyle büyüme tahminlerini düşüren Merkez Bankası Yunan ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 büyümesini bekliyor.

Gelecek yıl görev süresi dolacak olan Miçotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada "Mali dengeye ya da ülkenin rekabetçiliğine zarar vermeden bu büyümeden herkesin faydalanması gerekir" dedi.
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