Yılbaşından bu yana yüzde 103 artış

Enflasyondaki yukarı yönlü hareket ve yüksek döviz kurları farklı kalemlere zam olarak yansımaya devam ediyor. Bir gün zam gelen sonra ise indirim kararı alınan akaryakıtta ise yılbaşından bu yana yaşanan fiyat artışının yüzde 100'ü geçtiği ifade edildi.motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş zam geldi.Motorinin litre fiyatı 77 kuruş zamla 25,99 TL oldu. Benzin fiyatlarındaysa (19,23 TL) değişim yaşanmadı.Son gelen zamla yılbaşından bu yana motorine yüzde 103 zam gelmiş oldu.