Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de konut maliyetlerinde yeni rekor /07 Eylül 2022 19:31

İngiltere’de konut maliyetlerinde yeni rekor

Yaşanan yüksek enflasyon ortamında İngiltere'de de konut fiyatlarının rekora koştuğu ifade edildi.

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Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi İngiltere'de de yüksek enflasyon rakamları fiyatların artmasına neden oluyor.

Bu kapsamda konut fiyatlarının da artmaya devam ettiği ve bir konutun en düşük maliyetinin 294 bin sterlin ile rekor kırdığı ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İngiltere’de konut fiyatları Ağustos ayında yüzde 0,4 oranında arttı. Yıllık artış oranı ise yüzde 11,5 oldu. İngiltere’de bir konutun en düşük maliyeti 294 bin sterlin ile rekor kırdı

İngiltere’de konut fiyatları son 17 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından zirveden düşüşe geçti. Haziran’da yıllık artış oranı yüzde 13 olmuştu, bu oran 2005 yılı sonrası en yüksek seviye olarak kaydedildi. Temmuz ayında yüzde 11,8’e düşen gösterge, ağustos ayında ise yüzde 11,5 oldu.

Konut satışları düşse de konut maliyeti rekor tazeledi. Halifax raporuna göre, standart bir konutun maliyeti 294,260 bin sterline çıktı. Başkent Londra’da konut fiyatları son 6 yılın zirvesine yükseldi.
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