Samanyolu Haber /Medya / Körfez ülkelerinden Netflix'e 'İslâm' uyarısı /07 Eylül 2022 19:23

Körfez ülkelerinden Netflix'e 'İslâm' uyarısı

Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Netflix'in "İslami değerlerle çelişen içerik yayınladığını" ve bu yayınlara devam etmesi halinde yasal işlem başlatacaklarını bildirdi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Suudi Arabistan ve Türkiye'den sonra Körfez ülkeleri de Netflix'i "değerler" konusunda uyardı.

Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Netflix'in "İslami değerlerle çelişen içerik yayınladığını" ve bu yayınlara devam etmesi halinde yasal işlem başlatacaklarını bildirdi. Daha önce Suudi Arabistan ve Türkiye de benzer şekilde Netflix'e uyarıda bulunmuştu.

Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) tarafından ortaklaşa yayınlanan bildiride, Netflix'te yer alan bazı içeriklerin "İslami ve toplumsal değerlerle çeliştiği" beliritldi. Açıklamada, "Çocuklara yönelik içerikler de dahil olmak üzere bu içeriğin kaldırılması için platformla iletişime geçildi. Platformun yönergelere uygunluğunu takip edecek ve ihlale neden olan içeriğin yayınlanmaya devam etmesi durumunda gerekli yasal tedbirler alınacaktır” denildi.

Netflix'ten ise bu açıklamaya henüz bir yanıt verilmedi.
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