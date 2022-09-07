CHP cephesinden yeni 'Gürsel Tekin' açıklaması





CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri yenü bir tartışmanın da fitilini ateşlemişti. Kamuoyunda 6'lı Masa olarak bilinen oluşumun bileşenlerinden olan İYİ Parti yönetiminden söz konusu ifadelere tepki gelirken, Tekin'in sözlerine ilişkin CHP cephesinden yeni bir açıklama geldi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine ilişkin, "Sayın Gürsel Tekin'in orada yapmış olduğu açıklama kendisinin kişisel değerlendirmesidir. Millet İttifakı'nın böyle bir gündemi olmadığı açıklanmıştır" dedi.Özel bugün, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.HDP’ye bakanlık verileceğine yönelik iddialar üzerine Özel; “CHP’nin görüşlerini sayın Genel Başkan, sayın Parti Sözcümüz ve üç grup başkanvekili açıklar. CHP’nin somutlaşmış yetkili organlarında görüşülmüş, karara bağlanmış, MYK tarafından benimsenmiş ve sayın Genel Başkan tarafından kamuoyuna duyurulması uygun görülmüş görüşlerini üç grup başkanvekilimiz, Parti Sözcümüz ve sayın Genel Başkan’dan duyabilirsiniz. Bunun dışında yapılan değerlendirmeler, kişisel değerlendirmelerdir. Bunun ötesinde yapılan her şey spekülasyondur. Sayın Gürsel Tekin’in orada yaptığı açıklama da kendisinin kişisel değerlendirmesidir” dedi.