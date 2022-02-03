Yıllık enflasyon açıklandı: Şok!..









Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasından önce, hesapladığı aralık enflasyonunu duyurdu.Buna göre, ENAG Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ocak ayında yüzde 15,52 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 114,87 olarak gerçekleşti.ENAG ile TÜİK verileri arasında farklar bulunuyor. ENAG 2021 yılı enflasyonunu yüzde 82,81 olarak gerçekleşirken TÜİK ise 2021 enflasyonunun yüzde 36,08 olduğunu hesaplamıştı. TÜİK’in hesapladığı enflasyon tepki çekmişti.ENAG yedi kişilik bir akademisyen ve ekonomi uzmanları ekibinden oluşuyor. Grubun bir danışma kurulu da bulunuyor. Bu kurulda eski bürokratlar da yer alıyor.