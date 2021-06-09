Samanyolu Haber /Spor / Yılmaz Vural vazgeçmiyor: Ali Koç'a göreve hazırım mesajı gönderdi /09 Haziran 2021 10:10

Yılmaz Vural vazgeçmiyor: Ali Koç'a göreve hazırım mesajı gönderdi

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken teknik direktör Yılmaz Vural, Başkan Ali Koç'a göreve hazır olduğu yönünde mesaj gönderdi.

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Son olarak Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, sosyal medyada yayın yapan bağımsız ekran kanalında açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli kulübü çalıştırmak istediğini birçok kez dile getiren deneyimli hoca, teknik direktör arayışı içinde olan Ali Koç'a çağrıda bulundu.

Futbolda çok donanımlı olmasına karşın, değerini bulamadığını belirten Vural, "Bu liglerde 35 seneyi tamamladım. 16 yaşından beri lisanslı futbolcu oldum. Eğitimse, Almanya'dan Alman hoca getirmek istiyorlar. Benim yaptığım eğitimi Almanya'da kaç tane hoca yapmıştır? Toplasan 5 kişi değildir. Tüm eğitimlerden geçmiş, 35 senede, 30 farklı takımla çalışmış, 800'e yakın maç idare etmiş bir antrenör olarak; deneyimse deneyim, yabancı dilse yabancı dil, Türkiye'yi tanımaksa 7 coğrafi bölgede birçok takımı çalıştırdım... Federasyonuydu, çalışanıydı, medyasıydı bu konuda her türlü soruya cevap verebilecek durumdayım Allah'a şükür" dedi.

"Ali Koç benimle yarım saat konuşsun"

"Ben bu yeterlilikle, bu eğitilmişlikle, bu tecrübemle, böyle bir takımı iddialı şekilde yöneteceğimi düşünüyorum. Sıfır hatayla iş yapabileceğimi düşünüyorum. Türkiye şartlarında yetişmiş bir antrenör değilim. Yurt dışında yetişmiş, bir Avrupalı gibi hala kendini güncelleyen, hala oranın aylık dergilerine üye olan, hala oraya gidip gelen birisiyim. Bilgi durmuyor. Hala aynı şeyi diyorum, Ali Bey'e de buradan sesleniyorum: Biz hazırız. Ben düşünmüyor değilim. Kendisi arkadaşımız, dostumuz. İyi, kötü günlerimizde arar, halimizi hatırımızı sorar, biz de ararız... Bir dostu olarak rica ediyorum: Bir yarım saat benimle konuşsun. Benimle anlaşması şart değil. Müsaade etsin, biz de futbol hakkında bir şeyleri ifade edelim. Çünkü ömrümüz geçti."
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