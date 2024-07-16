YKS sonuçları açıklandı! İşte birinciler

Adaylar, YKS sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlemleri için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nu da internet sitesinden yayımlayacak.





Sonucunu öğrenen adaylardan, aşırı yük oluşmaması için tekrar tekrar internet sayfasına girmemelerini isteyen Ersoy, YKS sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.









YKS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI