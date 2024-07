YKS sonuçları açıklandı! İşte birinciler

Adaylar, YKS sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlemleri için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nu da internet sitesinden yayımlayacak.





Sonucunu öğrenen adaylardan, aşırı yük oluşmaması için tekrar tekrar internet sayfasına girmemelerini isteyen Ersoy, YKS sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.









YKS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçları açıklandı. YKS sonuçları için ÖSYM sonuç sayfasına yönelen adaylar sayfada yoğunluk oluşturdu. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak.YKS sonuçları 16 Temmuz Salı günü erişime açıldı, adaylara sonuç bilgi kağıdı gönderilmeyecek. YKS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.YKS sonuçları, ÖSYM tarafından sonuc.osym.gov.tr sayfasında 16 Temmuz 2024 Salı günü açıklandı. YKS sonuçları, " sonuc.osym.gov.tr " sayfasındaki kişisel bilgileri girerek sonuçları öğrenebiliyor.ÖSYM, YKS kapsamında 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarını gerçekleştirmişti. YKS'ye 3 milyon 120 bin 878 aday başvurmuştu.ÖSYM Başkanı Ersoy, sonuçların açıklanmasıyla dereceye giren adayların da belli olduğunu belirtti.Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adayları tebrik eden Ersoy, başarının tek başına elde edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı ve şunları kaydetti:"Şampiyonlarımıza en büyük desteği veren, her an yanlarında olan anne ve babalarımıza, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve eğitim hayatı boyunca yol gösteren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar, 'Yeniden büyük Türkiye' ve 'Yeni bir dünya' ideal ve hedefindeki ülkemize faydalı vazifelerde görev yapacaklar."Ersoy, dereceye giren adayları şu şekilde açıkladı:"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi-Mersin;Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincilerimiz, eşit ağırlık alanında Berra Kuruş, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, sayısal alanında Arda Taşdemir Cemil Meriç Fen Lisesi-Elazığ, sözel alanında Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi-Rize;Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerimiz Almanca Sevgi Kırmızıbekmez, Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Yusuf Salih Orhan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul, Fransızca Yunus Emre Aydoğan, Çapa Fen Lisesi-İstanbul, İngilizce Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi-İstanbul, Rusça Safiye Yaşar, Ayrancı Anadolu Lisesi-Ankara"Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "2024-YKS" sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, adaylara, "Tercih sürecinde, yapay zeka başta olmak üzere bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemeniz sizler için faydalı olacaktır." önerisinde bulundu.Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milyonlarca aday ve ailelerinin beklediği "2024-YKS" sonuçlarının açıklandığını, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin " https://sonuc.osym.gov.tr " adresinden erişebileceğini belirtti.Sonuçların herkes için hayırlı olmasını dileyen Özvar, tercih dönemiyle birlikte yeni bir heyecanın başladığına işaret etti.Özvar, adaylara, tercihlerini yaparken ilgi alanlarına ve yeteneklerine en uygun programlara yönelmelerini tavsiye ederek şunları kaydetti:"Gelecek hedeflerinizi de mutlaka göz önünde bulundurun. Tercih etmeyi düşündüğünüz şehirler, üniversiteler ve programlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinin. Tercih sürecinde, yapay zeka başta olmak üzere bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemeniz sizler için faydalı olacaktır. Sağlıklı bir tercih dönemi geçirmeniz adına ilerleyen günlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak bütün açıklama ve duyuruları dikkatle takip etmeniz çok önemlidir."Sınavda istediği neticeyi alamayan adaylara da morallerini bozmadan ileriye bakmaya devam etmelerini öneren Özvar, "Sınav her şey demek değildir, lütfen bunu unutmayın. Önünüzde parlak bir geleceğin ve başaracağınız çok şeyin olduğuna inanıyorum. Başarı için yılmadan çalışmaya devam edin." ifadelerini kullandı.Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) de sona erdi. Böylece YKS'nin tüm oturumları tamamlanmış oldu.2024 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sonrası ÖSYM yayınladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını “osym.gov.tr” internet adresinden adayların erişimine açtı.