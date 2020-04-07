Yoğun bakım hemşiresi sayısında sondan ikinciyiz: Hemşireler tükenmek üzere!

Ülkede Covid-19 vaka sayısı kısa zamanda 27 binin üzerine çıkarken, yoğun bakımdaki hasta sayısı da bin 300’ü aştı. Türkiye’nin yoğun bakım yatak sayısının dünyanın pek çok ülkesine oranla fazla olduğunu belirten Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Ebru Kıraner, buna karşın OECD ülkelerinin yoğun bakım hemşire sayısına göre sıralandığı listede Türkiye’nin sondan ikinci olduğunu vurguladı.





Yoğun bakımdan etkili sonuçlar elde edilebilmesi için nitelikli hemşirelerin alanda olması gerektiğini kaydeden Kıraner, “Bugün itibarıyla yoğun bakımdaki hemşireler tükenmek üzere. Covid-19 pozitif hasta bakılan ünitelerde 24 saatlik vardiyalar uygulanmamalı, görevlendirmeler ile yeterli sayıya ulaşılarak zorunlu mesailere son verilmelidir” ifadelerini kullandı.





YATAKLAR ETKİN KULLANILMALI





Mevcut yoğun bakım yataklarının büyük bölümünün salgından önce etkin kullanılmadığını kaydeden Kıraner, “Yatak sayısının fazla olması yetmez. Yatakların etkin kullanımı gerekir” dedi ve ekledi: “Meslektaşlarımızdan bize gelen bildirimlere göre, bazı hastanelerin farklı üniteleri yoğun bakıma dönüştürme çabası var. Pek çok hastane, ameliyathanelerdeki yatakları yoğun bakım yatağı gibi kullanmaya çalışıyor. Ameliyathanelerde anestezi cihazı ve monitör bulunması bu yönde bir avantaj...”





Kamuoyunun, sürecin başından beri yoğun bakımdaki yatak sayısı ile ventilatör [solunum cihazı] sayısını konuştuğunu vurgulayan Kıraner, nitelikli personelin önemli olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Yoğun bakım yatakları sadece Covid-19 hastalarla değil, diğer kritik hastalarla da dolu. Yüzde 60-65 oranında doluluk var. Şu anda yoğun bakım yataklarını iyi kötü yönetiyoruz. Ama bu yatakları etkin bir şekilde kullanabilmemiz için nitelikli hemşireye ihtiyaç var. Hemşire sayısı yetersiz… Mevcut kadroyu desteklemek üzere 11 bin hemşire ataması önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Yeni atanacak hemşirelerin yoğun bakım ünitelerinde istihdamı, hasta ve çalışanların güvenliğini ciddi şekilde tehdit edebileceği için pandemi döneminde yoğun bakımda istihdam edilmemelerini öneriyoruz.”





Farkı ünitelerde çalışan hemşirelerin yoğun bakımlarda görevlendirildiğini aktaran Kıraner, “Bize gelen bildirimlere göre, bazı illerdeki hemşire ihtiyacı, başka bir ilde yer alan hastanedeki hemşireler ile karşılanmaya çalışılıyor. Yoğun bakımlarda mutlaka ama mutlaka nitelikli hemşireler olmalı” dedi.