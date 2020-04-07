Şehir hastaneleri salgına çare olmadı: Hastalığı bulaştırma merkezi!

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelindeki 160’ı aşkın ülkedeki toplam can kaybı 60 bini geçti. Türkiye, ülkelerin koronavirüs vaka sayısına göre sıralandığı listede dokuzunculuğa kadar yükseldi. Hizmete girdiği günden bu yana eleştiri kaynağı olan şehir hastaneleri de ilk önemli sınavını veriyor.

Birgün Gazetesi'nin haberine göre Salgından en çok etkilenen kentlerden olan Ankara’daki Ankara Şehir Hastanesi’nin, koronavirüs koşullarına hazırlıksız yakalandığı savunuldu. Hastanede görev yapan sağlık çalışanları, Ankara Şehir Hastanesi’nin fiziksel büyüklüğü nedeniyle temizlik konusunun bile problem haline geldiğini söyledi. Şehir hastanesinin açılmasıyla Ankara'daki altı hastanenin yeniden açılması için kampanya başlatan Hastanemi Açın Platformu Üyesi Dr. Beyazıt İlhan da “Bu derece büyük sağlık merkezlerinin kendileri, hastalığı bulaştırma merkezi olabiliyor” uyarısında bulundu.





SAĞLIK HİZMETLERİ DÖNÜŞTÜ





Şehir hastanelerinin inşa sürecine en çok eleştirinin, bu merkezlerin büyüklüğü ve kent merkezlerine uzaklığı konusunda yapıldığını anımsatan İlhan, şunları söyledi: “Bu hastanelerin açılmasıyla birlikte köklü hastaneler de kapatıldı. Bunun en dramatik örneği Ankara’da yaşandı. Ankara’da Numune Hastanesi ile Dışkapı Çocuk Hastanesi’nin de aralarında olduğu altı sağlık kuruluşu kapatıldı. Şehir hastanesi, 3 bin 800 yataklı dev bir hastane. Hastane uzak, erişimi zor. Sağlık çalışanlarının koşulları pratik değil. Farklı gruplardan hekimlerin birbirleri ile çalışma alışkanlığı yok.”





İlhan, yurttaşların ulaşma güçlüğü nedeniyle şehir hastanesine gitme konusunda isteksiz olduğunu belirterek, “Merkezdeki diğer hastanelerin iş yoğunluğu da böylelikle arttı. Ankara maalesef, salgına böyle bir ortamda yakalandı” dedi. Hastanemi Kapatma Plarformu’nun şehir hastanelerinin planlanması sürecindeki taleplere kulak tıkandığını anlatan İlhan, “Şehir hastanesi için kent merkezlerindeki hastanelerin kapatılması hataydı. Salgın döneminde bu bir kez daha ortaya çıktı. Fiziki açıdan çok büyük sağlık kuruluşları, bir süre sonra hastalığı bulaştırma merkezi haline gelebiliyor” ifadelerini kullandı.





HASTAYI İZOLE ETMEK GÜÇ OLABİLİR





Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli bir personel ise hastanede salgın koşullarında yaşananları şöyle anlattı: “Temizlik bile problem olabiliyor, alan o kadar büyük ki. Hastalar, bir klinikten diğerine gitmek için metrelerce yürümek zorunda kalıyor. Sağlık personeli de aynı şekilde. Buraya koronavirüslü bir hasta gelse tüm birimlere yayabilir, çünkü teşhisin tamamlanması için birçok binaya gitmek zorunda kalınıyor. Bir yerden bir yere giderken katledilen mesafe gerçekten çok fazla. Farklı branşlar, farklı koridorlarda yer alıyor ve kuleler ile birbirlerine bağlıyor. Covid-19 tanı ya da şüphesi olan birini diğer hastalardan izole etmek çok güç olabilir.’’