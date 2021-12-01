Yok artık: Ayçiçek yağı çeklilişi





Derneğe bağlı Beyazıt kampüsü hesabından yapılan paylaşımda, 'Öğrenci evlerimizin bu ayki alışverişlerinde en maliyetli ürün sıvı yağı oldu. Biz de aynı dertten muzdarip bir evin bu aylık sıvı yağ ihtiyacını karşılamak için bir çekiliş düzenliyoruz.



Çekiliş sonucu 3 Aralık Cuma Günü bu twitter hesabından duyurulacaktır.' denildi.





Kampanyanın mevcut hayat pahalılığı ve döviz devaluasyonunu eleştiren bir sosyal medya çalışması olduğu düşünülüyor.



















FATURALI HATTA GEÇENE YAĞ HEDİYE





Anadolu Genölik Derneğinin kampanyası şaka mıdır gerek midir bilinmez ama, Bazı cep telefonu hizmet noktaları, 'Faturasız hattan faturalı hatta geçenlere' 1 litre yağ hediye etmeye başladı bile.









YAĞ TENEKELERİNİE ZİNCİR





Ayçiçek yapı fiyatlarının artmaya başladığı ilk günlerde, yağ tenekelerine alarm takan market yöneticileri, artık yağ tenekelerini zincirlerle bağlıyor.







