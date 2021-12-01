Samanyolu Haber /Gündem / Yok artık: Ayçiçek yağı çeklilişi /01 Aralık 2021 12:36

Yok artık: Ayçiçek yağı çeklilişi

Saadet partisinin gençlik kuruluşu konumundaki Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD)'den çarpıcı bir sosyal medya kampanyası geldi: Ayçiçek yağı çekilişi! :)

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Derneğe bağlı Beyazıt kampüsü hesabından yapılan paylaşımda, 'Öğrenci evlerimizin bu ayki alışverişlerinde en maliyetli ürün sıvı yağı oldu. Biz de aynı dertten muzdarip bir evin bu aylık sıvı yağ ihtiyacını karşılamak için bir çekiliş düzenliyoruz.

Çekiliş sonucu 3 Aralık Cuma Günü bu twitter hesabından duyurulacaktır.' denildi.

Kampanyanın mevcut hayat pahalılığı ve döviz devaluasyonunu eleştiren bir sosyal medya çalışması olduğu düşünülüyor.




FATURALI HATTA GEÇENE YAĞ HEDİYE

Anadolu Genölik Derneğinin kampanyası şaka mıdır gerek midir bilinmez ama, Bazı cep telefonu hizmet noktaları, 'Faturasız hattan faturalı hatta geçenlere' 1 litre yağ hediye etmeye başladı bile.


YAĞ TENEKELERİNİE ZİNCİR

Ayçiçek yapı fiyatlarının artmaya başladığı ilk günlerde, yağ tenekelerine alarm takan market yöneticileri, artık yağ tenekelerini zincirlerle bağlıyor.


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