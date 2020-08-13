Samanyolu Haber /Eğitim / YÖK üniversitelerin açılış tarihini açıkladı /13 Ağustos 2020 19:24

YÖK üniversitelerin açılış tarihini açıkladı

YÖK’ten üniversitelerin açılış tarihine ilişkin yapılan açıklamada "Üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir" denildi.

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Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerin açılış tarihine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

YÖK’ten yapılan açıklamada "Son günlerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza öğrencilerimizden ve velilerimizden üniversitelerimizin açılması ile ilgili sıklıkla sorular gelmekte, bilgi istenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla konuya ilişkin bir açıklama yapma gereği hâsıl olmuştur" denildi. 

Bugün itibariyle üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtilen açıklamada, "Bunun yanı sıra 'kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması' da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir" ifadelerine yer verildi.
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