Yoksulluğun resmi: Sosyal yardım alan kişi sayısı katlanarak büyüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2022 yılı Performans Programı, vatandaşın elektriğe muhtaç hale geldiğini ortaya koydu. 2019'da 1 milyon 343 bin 109 kişi elektrik yardımından yararlanmaya muhtaç olurken, 2021 yılı itibarıyla bu sayı 1 milyon 801 bin 835'e çıktı.





2 YILDA YARIM MİLYON ARTTI





Bakanlığın verilerine göre 2019 yılında 1 milyon 343 bin 109 hane elektrik yardımından faydalanırken, 2020'de bu 1 milyon 659 bin 448 haneye yükseldi. Bakanlık 2021 yılında 1.5 milyon haneye elektrik yardımı yapmayı planlamıştı ancak ekonomideki kötü gidişat ve faturalara yansıyan fahiş zamların ardından, Elektrik Tüketim Desteği'nden faydalanan hane sayısı 2021 yıl sonu itibarıyla 1 milyon 801 bin 835'e yükseldi. 2019 yılı sonundan, 2021 yıl sonuna kadar olan sürede elektrik desteği alan hane sayısı 458 bin 726 arttı.



