Samanyolu Haber /Gündem / Yoksulluğun resmi: Sosyal yardım alan kişi sayısı katlanarak büyüyor /21 Şubat 2022 13:59

Yoksulluğun resmi: Sosyal yardım alan kişi sayısı katlanarak büyüyor

Yüksek enflasyon, TL'deki büyük değer kaybı ve faturalara gelen fahiş zamlar karşısında beli bükülen vatandaş duruma çare ararken, sosyal yardım alan kişi sayısındaki artış yoksulluğu belgeliyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2022 yılı Performans Programı, vatandaşın elektriğe muhtaç hale geldiğini ortaya koydu. 2019'da 1 milyon 343 bin 109 kişi elektrik yardımından yararlanmaya muhtaç olurken, 2021 yılı itibarıyla bu sayı 1 milyon 801 bin 835'e çıktı.

2 YILDA YARIM MİLYON ARTTI

Bakanlığın verilerine göre 2019 yılında 1 milyon 343 bin 109 hane elektrik yardımından faydalanırken, 2020'de bu 1 milyon 659 bin 448 haneye yükseldi. Bakanlık 2021 yılında 1.5 milyon haneye elektrik yardımı yapmayı planlamıştı ancak ekonomideki kötü gidişat ve faturalara yansıyan fahiş zamların ardından, Elektrik Tüketim Desteği'nden faydalanan hane sayısı 2021 yıl sonu itibarıyla 1 milyon 801 bin 835'e yükseldi. 2019 yılı sonundan, 2021 yıl sonuna kadar olan sürede elektrik desteği alan hane sayısı 458 bin 726 arttı.

Bakanlık programında, 2022'de 1 milyon 836 bin 495 hanenin, 2023'te ise 1 milyon 944 bin 524 hanenin elektrik yardımından yararlanacağını öngördüğünü belirtildi.

Hane başına yapılan aylık ortalama sosyal yardım miktarı 2019'da 471 TL olurken, 2020'de 572 TL, 2021'de 552 TL oldu. 2022'de ise 414 TL yardım yapılacak. Bu tutar 2023'te ise 456 TL olacak. Kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinin altında olan vatandaşlar için genel bütçeden ödenen Genel Sağlık Sigortası primine ilişkin veriler de yoksulluğu gözler önüne serdi.
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