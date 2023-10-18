Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş’ta kent merkezi yönünde ilerleyen Kamil Kaya yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.



SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ



Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde sürücü Kamil Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Araçta sıkışanlar ise itfaiye, polis ve jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan 10 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne götürüldü.



Hayatını kaybeden Kamil Kaya’nın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



BALIKESİR’DE DE MİDİBÜS DEVRİLDİ



Balıkesir’in Gönen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi. Kazada toplum destekli faaliyetler için görevlendirilen 7’si polis 10 kişi yaralandı.