Samanyolu Haber /Gündem / Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var /18 Ekim 2023 23:45

Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Feci kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta kent merkezi yönünde ilerleyen Kamil Kaya yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde sürücü Kamil Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta sıkışanlar ise itfaiye, polis ve jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan 10 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hayatını kaybeden Kamil Kaya’nın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

BALIKESİR’DE DE MİDİBÜS DEVRİLDİ

Balıkesir’in Gönen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi. Kazada toplum destekli faaliyetler için görevlendirilen 7’si polis 10 kişi yaralandı.
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