Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun NBA’de San Antonio Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman hakkında “Bizim yanımıza gelip, Milli Takım'da oynamak istemediğini söyledi” şeklindeki ifadeleri gündeme oturdu.



Cedi Osman, Hidayet Türkoğlu’nun iddiasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. “Gerçeklerin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum” diyen Cedi Osman, mental ve fiziksel olarak yorulduğunu belirterek federasyon yetkililerinden izin istediğini, toplantıda Hidayet Türkoğlu’nun da bulunduğunu söyledi. Cedi Osman, açıklamasında “Kendileri de konuya olumlu şekilde yaklaştı, onay verdi, hatta oluşabilecek olumsuz bir algıya karşı beni korumak istediklerini de belirttiler. Ben milli formayı reddetmedim” ifadelerini kullandı.



Cedi Osman’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:



“Dünyanın çok daha önemli konularla, acılarla imtihan edildiği günlerde, kişisel bir konuyla ilgili sizleri meşgul etmek istemezdim. Formasını hayatım boyunca gururla taşıdığım Milli Takım’ın bir tartışma konusu olmasından derin bir üzüntü duyuyorum. Tam da bu yüzden gerçeklerin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum.



Bu güne kadar tüm kategorilerde 178 kez milli formayı giydim. Yaşananlar ne olursa olsun, görev verildiğinde elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim.



Son 6 sezonu NBA’de olmak üzere 10 senedir en üst seviyede basketbol oynuyorum. Bu sene, yılların verdiği mental ve fiziksel yorgunluğun artık sağlığımı da etkilediğini fark etmeye başladım. 2 Haziran 2023 tarihinde, kimseyi mağdur etmemek adına, milli takım kadrosu açıklanmadan önce federasyon yetkilileriyle bir araya gelip, bu seneki FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’ndan izin istedim.



Bu dönemi dinlenerek ve rehabilite olarak geçirmek istediğimi söyledim. Toplantıda federasyon başkanımız Hidayet Türkoğlu ve milli takım yetkililerimiz de vardı. Kendileri de konuya olumlu şekilde yaklaştı, onay verdi, hatta oluşabilecek olumsuz bir algıya karşı beni korumak istediklerini de belirttiler. Ben milli formayı reddetmedim.



Benim için Ay-Yıldızlı formadan daha değerli bir forma yoktur.”